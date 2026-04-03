Има данни за пътувания на Емилия Русинова с Петьо Петров извън граница, потвърди служебният правосъден министър
Служебният правосъден министър Андрей Янкулов подготвя предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу градския прокурор на София Емилия Русинова, съобщиха за "По света и у нас" от Министерството на правосъдието. Янкулов се е запознал подробно със справката за съвместните пътувания извън страната на Русинова с Петьо Петров - Еврото.
Андрей Янкулов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието: "Това, което се разбира от документите за Емилия Русинова, е, че действително е имала пътувания, излизания от страната, с Петьо Петров и друго лице, предполагаемо свързано с осветената вече по това време криминална мрежа на "Осемте джуджета". Т.е. по тази линия това са обстоятелства, които вече са установени официално и по тази линия трябва да се предприемат и съответните действия, защото категорично това, според мен, не отговаря на етичния стандарт за поведение на един магистрат.
Преди дни вътрешният министър Емил Дечев каза, че има пътуване през 2021 г., в което Емилия Русинова е пресякла границата с Република Северна Македония при "Златарево" в един и същи автомобил с Петьо Петров. Впоследствие от Министерството на правосъдието изискаха справка от МВР, за да се прецени дали има данни за предложение до ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу Русинова.