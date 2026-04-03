Служебният правосъден министър Андрей Янкулов подготвя предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу градския прокурор на София Емилия Русинова, съобщиха за "По света и у нас" от Министерството на правосъдието. Янкулов се е запознал подробно със справката за съвместните пътувания извън страната на Русинова с Петьо Петров - Еврото.

Андрей Янкулов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието: "Това, което се разбира от документите за Емилия Русинова, е, че действително е имала пътувания, излизания от страната, с Петьо Петров и друго лице, предполагаемо свързано с осветената вече по това време криминална мрежа на "Осемте джуджета". Т.е. по тази линия това са обстоятелства, които вече са установени официално и по тази линия трябва да се предприемат и съответните действия, защото категорично това, според мен, не отговаря на етичния стандарт за поведение на един магистрат.

Преди дни вътрешният министър Емил Дечев каза, че има пътуване през 2021 г., в което Емилия Русинова е пресякла границата с Република Северна Македония при "Златарево" в един и същи автомобил с Петьо Петров. Впоследствие от Министерството на правосъдието изискаха справка от МВР, за да се прецени дали има данни за предложение до ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу Русинова.