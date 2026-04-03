Генерираха хеш кода на машините за гласуване

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Снимка: БТА
Хеш кодът, който ще се изписва на всяка машинна бюлетина, беше генериран в Министерството на електронното управление.

Изграждането на хеш кода започна в 10.00 часа. Процедурата беше публична, т.е. всеки имаше възможност да наблюдава процеса на монитора. Хеш кодът е изключително важен, тъй като ще бъде отпечатван на всяка машинна бюлетина, която устройствата разпечатват, както и на контролните разписки от тях.

Министърът на електронното управление Георги Шарков и председателят на ЦИК Камелия Нейкова предоставиха повече подробности за значението на тази стъпка. В защитена среда започна и изграждането на софтуера, с който ще бъдат инсталирани устройствата. Ще бъдат проверени 100% от машините.

Георги Шарков, министър на електронното управление: "Процесът по удостоверяване по методика, която беше утвърдена миналия понеделник, примина в работа на 4 екипа. Всички тестове приминаха успешно. Беше осигурен достъп на списък от наблюдатели, предоставен на ЦИК, по решение и методиката, които имаха достъп до софтуера в отново възщитена среда."

#избори 2026 #Министерство на електронно управление #хеш кодове #цик #машини за гласуване #парламентарни избори

