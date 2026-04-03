Части от военен дрон изплуваха на плажа в Крайморие

Части от военен дрон изплуваха тази сутрин на плаж „Крайморие“ в Бургас. Вероятно крилото на безпилотния летателен апарат е изхвърлено от морето, като основната част на дрона липсва.

На място пристигна екип на „Гранична полиция“, който извършва оглед.

Сигналът за безпилотния летателен апарат е подаден тази сутрин от случаен минувач, който е предупредил концесионера на плажа. Стопанинът на плажа се е обадил на 112. Екипи на „Гранична полиция“ и военни извършиха оглед и взеха частите от плажа.

Тепърва сапьорите ще преценят дали става въпрос за военен или разузнавателен дрон. По първоначална информация частите от дрона не представляват опасност, тъй като към момента не са открити взривни устройства.

Миналото лято подобен случай притесни жителите и туристите на централния плаж в Созопол, където изплува цял дрон на плажа. Тогава се наложи намесата на сапьори, които контролирано взривиха летателния апарат на място.