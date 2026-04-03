Влак дерайлира между гарите Дъбово и Радунци, няма пострадали

Влак дерайлира тази сутрин в участъка между гарите Дъбово и Радунци в община Мъглиж, след като се сблъскал със свлякла се скална маса върху железния път.

Инцидентът е станал около 7.30 ч. с пътнически влак, пътуващ от Горна Оряховица към Стара Загора. При удара локомотивът и два от вагоните са излезли от релсите.

Няма пострадали пътници.

Заради инцидента е въведена временна организация за превоз, като пътниците се извозват с автобуси между гарите Дъбово и Трявна. Осигурени са автобуси и в двете посоки.

На място работят екипи по разчистването на падналата скална маса, като се очаква движението да бъде възстановено след отстраняване на препятствието.