Барселона разгроми Реал Мадрид в женското Ел Класико и е на полуфинал в Шампионската лига

Женският тим на Барселона записа впечатляваща победа с 6:0 над Реал Мадрид и с общ резултат 12:2 се класира за полуфиналите на Шампионска лига по футбол за жени.

Каталунките отбелязаха знаменито завръщане на обновения Камп Ноу, където пред над 60 000 зрители изнесоха истински футболен спектакъл и демонстрираха пълното си превъзходство над своя голям съперник.

Двубоят започна вихрено за домакините, като още в първите минути Алексия Путеяс откри резултата в своя мач №500 с екипа на Барселона. Испанката бе в основата и на второто попадение, а до почивката точни бяха още Ирене Паредес и Ева Пайор.

През втората част Каролин Греъм Хансен реализира един от най-красивите голове в срещата след отлична асистенция на Путеяс, а крайното 6:0 оформи резервата Есме Брюгтс.

Барселона продължава впечатляващата си серия и вече има осем поредни класирания за полуфиналите на турнира. В следващата фаза испанките ще се изправят срещу Байерн Мюнхен в битка за място на финала.

Тимът на треньора Пере Ромеу демонстрира изключителна форма, като остава непобеден в последните си 27 мача във всички турнири. Каталунките са сред основните фаворити да си върнат трофея, който загубиха през миналия сезон.

В другия полуфинал ще се срещнат Арсенал и Олимпик Лион, които ще повторят сблъсъка си от миналогодишната фаза на надпреварата.