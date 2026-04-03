Барселона разгроми Реал Мадрид в женското Ел Класико и е на полуфинал в Шампионската лига

от БНТ
Шампионска лига
Каталунките се завърнаха триумфално на "Камп Ноу“ пред 60 000 зрители

Снимка: AP Photo
Женският тим на Барселона записа впечатляваща победа с 6:0 над Реал Мадрид и с общ резултат 12:2 се класира за полуфиналите на Шампионска лига по футбол за жени.

Каталунките отбелязаха знаменито завръщане на обновения Камп Ноу, където пред над 60 000 зрители изнесоха истински футболен спектакъл и демонстрираха пълното си превъзходство над своя голям съперник.

Двубоят започна вихрено за домакините, като още в първите минути Алексия Путеяс откри резултата в своя мач №500 с екипа на Барселона. Испанката бе в основата и на второто попадение, а до почивката точни бяха още Ирене Паредес и Ева Пайор.

През втората част Каролин Греъм Хансен реализира един от най-красивите голове в срещата след отлична асистенция на Путеяс, а крайното 6:0 оформи резервата Есме Брюгтс.

Барселона продължава впечатляващата си серия и вече има осем поредни класирания за полуфиналите на турнира. В следващата фаза испанките ще се изправят срещу Байерн Мюнхен в битка за място на финала.

Тимът на треньора Пере Ромеу демонстрира изключителна форма, като остава непобеден в последните си 27 мача във всички турнири. Каталунките са сред основните фаворити да си върнат трофея, който загубиха през миналия сезон.

В другия полуфинал ще се срещнат Арсенал и Олимпик Лион, които ще повторят сблъсъка си от миналогодишната фаза на надпреварата.

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
Още от: Футбол

Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
Йордан Лечков: Борислав Михайлов остави стабилна и независима основа в българския футбол
Димитър Каров: Борислав Михайлов бе неповторим великан
Емил Спасов: Напълно съгласен съм базата в Бояна да носи името на Борислав Михайлов
Спас Русев: Ще запомня Борислав Михайлов като приятел
Красимир Балъков: Добрите хора винаги са критикувани
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Католиците у нас празнуват Великден
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
