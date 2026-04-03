Разкриха застрахователни измами на Еверест за 20 млн. долара

Властите в Непал разкриха застрахователни измами за милиони долари, извършвани от шерпите на Еверест.

Планинските водачи умишлено предизвиквали разболяване на чуждестранни алпинисти, за да използват спасителни хеликоптери. Те използвали различни методи, дори сипвали бакпулвер в храната на алпинистите.

Престъпната мрежа действала между 2022 - 2025 година. Арестувани са оператори на компании за планинско спасяване. Застрахователната измама е на стойност 20 милиона долара.