Затопляне в края на тази и началото на новата седмица

В петък минималните температури ще са между 4° и 9°, на морския бряг от 7° - 8°, в София – около 5°, а дневните температури в повечето места ще се повишат и максималните ще са между 11° и 16°, в София – около 11°. Вятърът ще бъде слаб от изток-североизток.

По Черноморието ще бъде предимно облачно и ще превалява дъжд, на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 12° - 14°. Температурата на морската вода е 8° - 10°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно и с валежи от дъжд, над около 1800 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, но до края на деня ще се ориентира от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 2°.

В събота ще се задържи предимно облачно, на места с краткотрайни валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад, в Източна България от североизток и отново ще е до умерен. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 12° и 17°.

В неделя вероятността за валежи намалява, облачността ще се разкъса и бързо ще намалее. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Затоплянето ще продължи и през първите дни на новата седмица ще бъде предимно слънчево. Максималните температури във вторник ще бъдат между 17° и 22°.