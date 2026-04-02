Васил Попов с трета книга от поредицата "Мамник"

Писателят Васил Попов представи третия си роман от поредицата "Мамник". "Аждер" потегля към читателите от днес. След големия успех на сериала на БНТ по първата книга – "Мамник", сега идва книжното продължение.



"Мамник" разкрива енигматичните лица на българското народно творчество. Продължава с "Лехуса", сега дойде ред на "Аждер".

Свръхестествена сила се намесва в новата история. Пет години след последната среща на граничната полицайка Божана с митично същество, спокойствието си отива.

Пожари, удавени жени, потопено село и светилище – спираща дъха история, гарнирана с народни легенди и тайни от миналото.