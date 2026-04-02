Наркотикът на изнасилвачите: Дрогата е без мирис и вкус и с тежки последици за здравето

Така нареченият наркотик на изнасилвачите идва в България през карго пратки от Нидерландия. От Агенция "Митници" за установили 10 случая от миналата година досега. Всички те са свързани с прекурсор скрит под формата на внос на перилни препарати. Първото дело у нас, което се води за употреба на дрогата е сексуалната афера "Хасърджиев". Групата около бившия шеф на Националната пациентска организация бяха повдигнати 17 обвинения.

Според събраните до момента доказателства групата около Хасърджиев e използвала GHB или така наречения наркотик на изнасилвачите с цел сексуално посегателство.

Александра Стефанова – младши прокурор в Софийската районна прокуратура: "Отпускане на тялото, замайване, тежест. Впоследствие и лека амнезия."

Така пострадалият 20-годишен млад мъж е описал въздействието на приетия наркотик. Според версията на подсъдимите, веществото е закупено по интернет. По делото са иззети кръвни проби и такива от течности намерени в апартамента на Хасърджиев. Първоначално в тях не са открити следи от дрогата, положителен резултат се получава едва след допълнителни изследвания в лабораторията на ВМА. Наркотикът действа мигновено.

Александра Стефанова – младши прокурор в Софийската районна прокуратура: "Той се използва често от извършителите на престъпления именно, защото е неуловим. Остава в организма изключително кратък период от време. Не повече от 24 часа. За сравнение кокаинът, който е един от най-бързо разграждащите се наркотици остава в организма между 48 и 72 часа."

GHB се използва в клубове, както и по време на домашни партита, тъй като създава еуфория. Дрогата обичайно е в течна форма, без мирис и вкус, което я прави изключително подходяща за примесване с напитки.

Съвсем малка доза обаче може да предизвика състояние на невъзможност за съпротива и амнезия. Така жертвата трудно може да разпознае насилника. От 2000 г. веществото е в най-строгия забранителен списък на САЩ. У нас е категоризиран в графата по-леки наркотици и затова при използването му не могат да се повдигат по-тежки обвинения. Според Асоциацията на прокурорите е нужен изцяло нов подход към забранителните списъци и редица законодателни промени за по-строг контрол.

Александра Стефанова – младши прокурор в Софийската районна прокуратура: "Намираме, че следва да бъде направена една пълномащабна промяна, а не просто преместването на един наркотик от един списък в друг."

От миналата година от Агенция "Митници" са задържали почти 23 литра GBL, който е аналог и прекурсор на така наречения "наркотик на изнасилвачите". Установени са общо 10 случая – всичките на летище "Васил Левски". Наркотикът е деклариран като почистващ препарат в разфасовки от 0,250 до 1,2 литра, пристигащ от Нидерландия.