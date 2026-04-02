БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Преди вота: Мобилно приложение в помощ на СИК-овете при попълването на изборните протоколи

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

17 дни преди изборите членовете на секционните избирателни комисии вече могат да свалят мобилно приложение, което ще им помогне при попълването на протоколите след изборния ден. Такова се прави за първи път и касае близо 100-те хиляди членове на секции в страната и чужбина.

Екатерина Балева, председател на СИК в София: "Като начало попълваме колко бюлетини сме получили – те са стандартен брой, така че тук нямаме особени трудности."

С председател на секционна избирателна комисия от София проверяваме в помощ ли ще ѝ бъде новото мобилно приложение. На последните избори секцията на Екатерина Балева се е справила с протоколите преди полунощ. Сега се надява да са още по-бързи.

Екатерина Балева, председател на СИК в София: "В края на изборния ден преброяването на бюлетините без значение дали те са на хартия или са на машина, минава по-бързо, отколкото самото попълване на протокола и то по-скоро сумирането и грешките, които можем да допуснем.

За пореден вот от ЦИК решиха да дадат бонус по 15 евро за протоколи без грешка. Една от стъпките е допълнителната проверка, която могат да направят членовете на секциите, след като са сметнали всички гласове и преди да попълнят протоколите. Ако нещо не е наред, светва в червено.

Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК: "Имаме грешки. Сега трябва да разберем защо имаме грешки. Ето, така е попълнен един електронен протокол, това трябва да направи секционната избирателна комисия, след като преброи бюлетините, след като попълни черновата в протокола."

Екатерина Балева, председател на СИК в София: "Натискаме проверка и е хубаво, че имаме корекция, която ни казва къде сме сгрешили."

И още – до 4 април избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, могат да подадат заявления, както и тези, които искат да гласуват с подвижна избирателна секция.

#преди изборите #избори 2026 #подготовка за вота #ново мобилно приложение #Росица Матева #цик

Последвайте ни

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ