Тази вечер започва новият сериал на БНТ „Ком-Емине“

Тази вечер в 21:00 часа започва приключението „Ком-Емине“, новият сериал на БНТ. Това е история за път, граници и издръжливост, но и за изборите, които правят младите хора.

В 12 серии ще се разгърне сюжетът на сериала, в който участват герои на възраст от 18 до 70 години. Планината ги събира с техните бягства, търсене на свобода или просто прищявка.

Телевизионният преход преминава през истинския маршрут. Сцените са снимани в Стара планина, в реални условия с променливо време, дълго ходене и умора.

Сериалът е създаден по мотиви от книгата „Пътят“ на Юлиана Дончева. Лични истории и красотата на планината, популярни актьори и нови лица се събират в премиерния „Ком-Емине“.