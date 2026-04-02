Почина големият композитор Михаил Белчев
Започна 15-ото издание на литературния фестивал "Походът на книгите"

Снимка: БТА
Днес е Международният ден на детската книга и рожденият ден на датския писател Ханс Кристиан Андерсен. Символично започва и 15-ото издание на кампанията „Походът на книгите“, която е насочена към младите читатели и цели да насърчи любовта им към книгите и четенето. Организатор на инициативата е Асоциация „Българска книга“.

С музика, танци и награди беше дадено началото на 15-ото издание на инициативата „Походът на книгите“. Сред най-активните читатели е и петокласникът Пламен Маджаров.

Пламен Маджаров, 5. клас: „Между първи и втори клас започнах да чета списъка с летни книги и оттам започнах много да харесвам четенето. Така обогатяваме своя речник, ние се пренасяме в друг свят.“

Пламен споделя и какво обича в книгите.

Пламен Маджаров, 5. клас: „Завладяваща история, например, някои, които имат по-интересни герои, като магии и по-заплетени сюжети.“

Целта на кампанията е да насърчи интереса на подрастващите към книгите чрез срещи с популярни личности, които да им четат откъси от любими произведения.

Александър Трайков, заместник-министър на културата: „Хора от всякакви професии ще четат на децата. Това са от спортисти до политици – цялата палитра от хора, известни на българското общество, които да покажат, че децата и детската книга са нещо много важно за нашето общество.“

Петя Господинова, председател на УС на Асоциация „Българска книга“: „Това е една прекрасна мисия. Всички участват, разбира се, безвъзмездно. С всяка година се увеличава броят на популярните лица, които желаят да участват, и това също много ни радва.“

Кампанията ще продължи до 23 април, когато отбелязваме Международния ден на книгата и авторското право.

#Асоциация „Българска книга" #Александър Трайков #фестивал "Походът на книгите" #международен ден на книгите

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Почина големият композитор Михаил Белчев
2
Почина големият композитор Михаил Белчев
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
4
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
6
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Почина големият композитор Михаил Белчев Почина големият композитор Михаил Белчев
8911
Чете се за: 01:45 мин.
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии в чужбина Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии в чужбина
Чете се за: 00:42 мин.
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
Софийската опера почита Гена Димитрова и Никола Гюзелев с емблематичния спектакъл "Дон Карлос" Софийската опера почита Гена Димитрова и Никола Гюзелев с емблематичния спектакъл "Дон Карлос"
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
