Започна 15-ото издание на литературния фестивал "Походът на книгите"

Днес е Международният ден на детската книга и рожденият ден на датския писател Ханс Кристиан Андерсен. Символично започва и 15-ото издание на кампанията „Походът на книгите“, която е насочена към младите читатели и цели да насърчи любовта им към книгите и четенето. Организатор на инициативата е Асоциация „Българска книга“.

С музика, танци и награди беше дадено началото на 15-ото издание на инициативата „Походът на книгите“. Сред най-активните читатели е и петокласникът Пламен Маджаров.

Пламен Маджаров, 5. клас: „Между първи и втори клас започнах да чета списъка с летни книги и оттам започнах много да харесвам четенето. Така обогатяваме своя речник, ние се пренасяме в друг свят.“

Пламен споделя и какво обича в книгите.

Пламен Маджаров, 5. клас: „Завладяваща история, например, някои, които имат по-интересни герои, като магии и по-заплетени сюжети.“

Целта на кампанията е да насърчи интереса на подрастващите към книгите чрез срещи с популярни личности, които да им четат откъси от любими произведения.

Александър Трайков, заместник-министър на културата: „Хора от всякакви професии ще четат на децата. Това са от спортисти до политици – цялата палитра от хора, известни на българското общество, които да покажат, че децата и детската книга са нещо много важно за нашето общество.“ Петя Господинова, председател на УС на Асоциация „Българска книга“: „Това е една прекрасна мисия. Всички участват, разбира се, безвъзмездно. С всяка година се увеличава броят на популярните лица, които желаят да участват, и това също много ни радва.“

Кампанията ще продължи до 23 април, когато отбелязваме Международния ден на книгата и авторското право.