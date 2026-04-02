Почина големият композитор Михаил Белчев
Тръмп: Смяната на режима в Иран не беше наша цел, но се случи

Теодора Гатева от Теодора Гатева
По света
Рязък скок на цените на петрола след първото обръщение на президента Доналд Тръмп към американците след началото на войната в Близкия изток. Тръмп повтори тезите си от последните дни – целите са „почти“ постигнати, а ударите ще върнат Техеран в каменната ера. По-мащабни и по-смазващи атаки обеща Иран часове след речта на Тръмп.

19 минути – толкова продължи посланието на Доналд Тръмп към американците, посветено на войната в Близкия изток.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Благодарение на постигнатия от нас напредък мога да кажа, че сме на път да изпълним всички военни цели на Америка много скоро. Ще ги ударим много силно през следващите две до три седмици. Ще ги върнем в каменната ера, където им е мястото. Междувременно разговорите продължават. Смяната на режима не беше нашата цел, но тя се случи след смъртта на всичките им лидери.“

Американският държавен глава отново напомни на всички държави, че ако искат свободно корабоплаване през Ормузкия пролив, ще трябва сами да се погрижат за това.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Държавите по света, които внасят петрол през протока, трябва да се погрижат за него. Трябва да го ценят. Трябва да си го вземат. Могат да го направят лесно. Можем да сме полезни, но те трябва да поемат водещата роля за защитата на петрола, от който отчаяно зависят.“

Кои точно цели са постигнати, има ли развитие около 15-точковия план за край на войната, предложен на Иран, какво се случва с обогатения уран, с който Вашингтон твърди, че Техеран разполага, ще има ли сухопътна операция – това са въпроси, които остават без отговор.

От думите на Тръмп не стана ясно дали Израел – основният партньор на Вашингтон в ударите срещу Иран – е запознат и съгласен с времевата рамка за евентуален край на войната.

„Вашата информация за нашите военни способности е неточна. Не знаете нищо за нашите възможности. Не бройте колко ракети и дронове имаме“ – такава беше реакцията на Техеран.

Ебрахим Золфакари, говорител на иранската гвардия: „Тази война ще продължи до вашето пълно унищожение, позор, необратимо съжаление и окончателно отстъпление. Колкото до ударите – твърди и невъобразими – очаквайте още, по-мощни, по-мащабни и по-опустошителни.“

Очаквано – след речта на Доналд Тръмп борсовите индекси потънаха, а цените на петрола тръгнаха нагоре.

Оливър Рот, финансов анализатор: „Не съм очаквал друго, освен въздух под налягане – и точно това беше. Няма конкретни знаци за мир. Има знаци за ескалация.“

В посланието на Тръмп не стана ясно и как точно изглежда победата за него.

Джесика Генауер, политически анализатор: „Тръмп все повече усеща вътрешния натиск, защото петролната криза е реална. Мисля, че обръщението целеше частично да успокои и пазарите, и настроенията в Съединените щати – да увери, че това е правилният път и че американците ще бъдат в много по-добра позиция след края на войната.“

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Почина големият композитор Михаил Белчев
4
Почина големият композитор Михаил Белчев
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
6
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: САЩ и Канада

Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник "Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
Чете се за: 03:35 мин.
Тръмп напомни на Иран, че има още 48 часа да сключи сделка и да отвори Ормузкия проток Тръмп напомни на Иран, че има още 48 часа да сключи сделка и да отвори Ормузкия проток
Чете се за: 03:37 мин.
Тръмп с идея "Алкатраз" отново да бъде действащ затвор Тръмп с идея "Алкатраз" отново да бъде действащ затвор
Чете се за: 02:02 мин.
Пожари в Калифорния: Предупреждение за евакуация и бурен вятър Пожари в Калифорния: Предупреждение за евакуация и бурен вятър
Чете се за: 00:25 мин.
Тръмп поиска от Конгреса бюджет за отбрана в размер на трилион и половина долара за догодина Тръмп поиска от Конгреса бюджет за отбрана в размер на трилион и половина долара за догодина
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
