Тръмп: Смяната на режима в Иран не беше наша цел, но се случи

Рязък скок на цените на петрола след първото обръщение на президента Доналд Тръмп към американците след началото на войната в Близкия изток. Тръмп повтори тезите си от последните дни – целите са „почти“ постигнати, а ударите ще върнат Техеран в каменната ера. По-мащабни и по-смазващи атаки обеща Иран часове след речта на Тръмп.

19 минути – толкова продължи посланието на Доналд Тръмп към американците, посветено на войната в Близкия изток.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Благодарение на постигнатия от нас напредък мога да кажа, че сме на път да изпълним всички военни цели на Америка много скоро. Ще ги ударим много силно през следващите две до три седмици. Ще ги върнем в каменната ера, където им е мястото. Междувременно разговорите продължават. Смяната на режима не беше нашата цел, но тя се случи след смъртта на всичките им лидери.“

Американският държавен глава отново напомни на всички държави, че ако искат свободно корабоплаване през Ормузкия пролив, ще трябва сами да се погрижат за това.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Държавите по света, които внасят петрол през протока, трябва да се погрижат за него. Трябва да го ценят. Трябва да си го вземат. Могат да го направят лесно. Можем да сме полезни, но те трябва да поемат водещата роля за защитата на петрола, от който отчаяно зависят.“

Кои точно цели са постигнати, има ли развитие около 15-точковия план за край на войната, предложен на Иран, какво се случва с обогатения уран, с който Вашингтон твърди, че Техеран разполага, ще има ли сухопътна операция – това са въпроси, които остават без отговор.

От думите на Тръмп не стана ясно дали Израел – основният партньор на Вашингтон в ударите срещу Иран – е запознат и съгласен с времевата рамка за евентуален край на войната.

„Вашата информация за нашите военни способности е неточна. Не знаете нищо за нашите възможности. Не бройте колко ракети и дронове имаме“ – такава беше реакцията на Техеран.

Ебрахим Золфакари, говорител на иранската гвардия: „Тази война ще продължи до вашето пълно унищожение, позор, необратимо съжаление и окончателно отстъпление. Колкото до ударите – твърди и невъобразими – очаквайте още, по-мощни, по-мащабни и по-опустошителни.“

Очаквано – след речта на Доналд Тръмп борсовите индекси потънаха, а цените на петрола тръгнаха нагоре.

Оливър Рот, финансов анализатор: „Не съм очаквал друго, освен въздух под налягане – и точно това беше. Няма конкретни знаци за мир. Има знаци за ескалация.“

В посланието на Тръмп не стана ясно и как точно изглежда победата за него.