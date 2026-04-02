Справката за съвместните пътувания на прокурор Емилия Русинова и Пепи Еврото вече е предоставена от МВР

Пътуванията на градския прокурор Емилия Русинова с Петьо Петров - Еврото вече се проверяват. Етичната комисия на Прокурорската колегия във ВСС се е самосезирала по медийни публикации е вече е провела извънредно заседание по темата.

Изискана е информация от съответните органи за предприети действия и за налични данни, касаещи изнесеното в медиите за Русинова.

От правосъдното министерство съобщиха за "По света и у нас", че справката за съвместните пътувания зад граница на Русинова и Петьо Петров – Еврото вече е предоставена от МВР.

Служебният министър Андрей Янкулов се запознава с данните и след това е възможно да пристъпи към предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Русинова.