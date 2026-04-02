Надежда Нейнски пред външните министри: България подкрепя всички усилия за отваряне на Ормузкия проток

Министърът на външните работи Надежда Нейнски, заедно със свои колеги от над 30 държави от целия свят, участва в организирана от външния министър на Великобритания Ивет Купър видеоконферентна среща относно необходимостта от спешни мерки и действия за възстановяване на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток, съобщиха от МВнР.

Министър Нейнски потвърди позицията на България пред външните министри, поканени за разговор от британската ѝ колежка, че България ще бъде в подкрепа на всички усилия за отваряне на Ормузкия проток за свободно корабоплаване, твърдо няма да подкрепя и да участва в каквито и да било силови действия за постигане на тази обща цел.

На срещата бяха осъдени безразборните атаки на Иран срещу страните от Залива и региона на Близкия изток, както и действията на Техеран за блокиране и миниране на Ормузкия проток, което води до сериозно покачване на цените на петрола и енергията и оказва силно негативно влияние върху световната икономика.

Подчертан бе интересът към усилията на Бахрейн за договаряне на нова резолюция на СС на ООН, която надгражда резолюция № 2817, както и за инициативата на Генералния секретар на Световната организация за осигуряване на сигурно преминаване през Ормузкия проток, с акцент върху торовете и критичните суровини. Всички участници подчертаха, че Иран трябва да спазва разпоредбите на международното право и Конвенцията на ООН по морското право (UNCLOS).



Министър Нейнски изрази пълна солидарност и подкрепа за страните от Залива, като осъди иранските атаки срещу гражданска инфраструктура и търговски кораби. Подчерта подкрепата на България за оказване на дипломатически натиск върху Иран, както и за усилията на Бахрейн за договаряне на нова резолюция в СС на ООН. Посочи важността на използването на всички възможни дипломатически канали за деескалация и отваряне на Ормузкия проток, и осигуряване на свободата на корабоплаване, което ще ограничи негативните последици върху световната икономика.

