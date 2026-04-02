Протестно автошествие в центъра на София срещу скъпите горива

С протестно автошествие от Национален синдикат "Защита" се обявиха срещу скъпите горива. Според протестиращите държавата бездейства и не предприема спешни мерки.

Красимир Митов, председател на Национален синдикат "Защита": "Това протестно автошествие е против спекулата с цените на горивата, на електроенергия, което на практика води до увеличаване на хранителни продукти, продукти от първа необходимост. След като цяла Европа предприе мерки с таван на цени, само у нас казват, че нищо подобно не може да се случи, защото това е в разрез с пазарната икономика. Но аз не вярвам България да е майката на пазарната икономика. Едва ли европейците са по-глупави от нас." Ивета Станиславова, протестиращ: "Петролът непрекъснато расте, хората нямат пари. Цените растат всеки ден."

Като причина за недоволството си протестиращите посочват още и необоснованото увеличение на тока, водата, както и очакваното увеличение на цените на парното и топлата вода.

Сборният пункт на протеста беше на паркинга на пл. "Княз Александър I Батенберг". От там протестиращите се отправиха по маршрут: Министерството на здравеопазването – бул. "Александър Стамболийски" – бул. "Христо Ботев" – бул. "Тодор Александров" – Министерският съвет – Софийският университет и приключиха на "Орлов мост".