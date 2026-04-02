Историческа мисия до Луната: НАСА изпрати първия пилотиран полет след повече от половин век

Диана Симеонова
Чете се за: 05:20 мин.
Четирима астронавти излетяха от космическия център в Кейп Канаверал, Флорида

Снимка: БТА
57 години след първото стъпване на човешки крак на Луната и 54 години след последния пилотиран полет навлязъл в окололунна орбита, САЩ се завърнаха в космическото съревнование. Рано тази сутрин четирима астронавти излетяха от космическия център в Кейп Канаверал, Флорида, на борда на кораба "Орион". Мисията "Артемис 2" е стъпка към ново кацане на земния спътник през 2028 г., на фона на надпреварата с Китай, както и към първия пилотиран полет до Марс до 2040 година.

Успешният старт на "Артемис 2" от Кейп Канаверал във Флорида наистина въодушеви и обедини човечеството. Представете си – само 20 минути след излитането си, астронавтите от НАСА вече се носеха на 800 километра над Земята със скорост 25 000 километра в час. Някъде след полунощ българско време те трябва да поемат по траекторията, която ще ги доближи до Луната в понеделник. Тогава се очаква да бъде подобрен и рекорда за пилотиран апарат, достигнал най-далече от Земята. По-далечните очаквания са тази мисия да проправи път към ново кацане на Луната през 2028 година и към полети до Марс.

Чарли Блекуел-Томсън, ръководител на изстрелването: "Рийд, Виктор, Кристина и Джереми, в тази историческа мисия вие носите със себе си сърцето на екипа на "Артемис", смелия дух на американския народ и на нашите партньори по целия свят, както и надеждите и мечтите на едно ново поколение. Успех. Бог да ви пази, "Артемис 2!". Да тръгваме!".

Последни думи преди дълго чакания момент, в който НАСА отново ще пише история. В 1 часа и 35 минути българско време, 98-метровата Space Launch System – най-мощната ракета, която НАСА някога е изстрелвала пое на историческата си мисия да изведе четирима астронавти в орбита около Луната.

Джаред Айзъкман, директор на НАСА: "След кратка пауза от 54 години, НАСА отново е в играта с изпращането на астронавти на Луната."

На борда на "Орион" са тримата опитни американски астронавти – пилотът Виктор Глоувър, капитанът Рийд Уайзман и инженерът Кристина Кох, както и канадецът Джереми Хансен, за когото това е първа мисия в Космоса. Излитането не мина без проблеми - наложи се спешен, но успешен ремонт на тоалетната в капсулата. Астронавтите вече изпратиха и първите си поздрави от Космоса.

Рийд Уайзман, капитан на мисията: "Беше невероятно излитане. Какви гледки! Видяхме два лунни изгрева, както и Земята – обиколихме я изцяло. Бяхме забравили колко е красиво да гледаш Земята от високо."

След 4-часов сън, астронавтите бяха събудени преди навлизане на кораба в перигей – най-близката точка до Земята. Тази нощ предстои друг ключов момент – напускане на ниската околоземна орбита и поемане на курс към Луната. Там, в рамките на няколко часа, "Орион" ще премине зад обратната ѝ страна, за да подобри рекорда на "Аполо 13", отдалечавайки се на над 400 хиляди километра от Земята.

Подновяването на мисиите към Луната е момент, който Харисън "Джак" Шмит чака вече 53 години и половина. Последният жив човек от тричленния екипаж, стъпил на Луната през 1972 година, разказва за преживяването в интервю за Си Би Ес.

Харисън "Джак" Шмит, астронавт от "Аполо 17": "Там е фантастично. "Аполо 17" кацна в долина, наречена Тарес Литро, която е по-дълбока от Гранд Каньон, ако щете вярвайте, много по-дълбока от Гранд Каньон. За геолог като мен беше изключително вълнуващо не само да служа на страната си, но и да изследвам такава долина."

Мисията на "Орион" ще продължи 10 дни след които корабът ще поеме към Земята по така наречената "траектория на свободно връщане" – маршрут, който използва гравитацията на Земята и Луната, за да върне кораба безопасно обратно.

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
