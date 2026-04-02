Успешен старт на първата пилотирана мисия на НАСА до Луната от 50 години насам

Рано тази сутрин четирима астронавти излетяха от космическия център „Кенеди“ във Флорида на борда на кораба „Орион“.

Мисията „Артемис 2“ е стъпка към ново кацане на земния спътник през 2028 година, на фона на надпреварата с Китай. Както и към първия пилотиран полет до Марс до 2040 година.

В 1 часа и 35 минути българско време 98-метровата Space Launch System – най-мощната ракета, която НАСА някога е изстрелвала, пое на историческата си мисия – да изведе четирима астронавти в орбита около Луната. Това е ключова стъпка в съревнованието ѝ с Китай за ново кацане на земния спътник преди 2030 година.

На борда на „Орион“ са тримата опитни американски астронавти - пилотът Виктор Глоувър, капитанът Рийд Уайзман и специалистът Кристина Кох, както и канадецът Джереми Хансен, за когото това е първа мисия в Космоса. Тя ще продължи 10 дни.