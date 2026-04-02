Гърция е на път да забрани социалните мрежи за деца под 15 години

В следващите дни се очаква Гърция да обяви забрана за социалните мрежи за деца под 15 години. Близо 80% от населението подкрепя мярката.

Сигналите за онлайн тормоз са се удвоили само за година. Правителството вече е забранило мобилните телефони в училищата и е създало платформи за родителски контрол.

Експерти смятат, че пълната забрана не е решение. Децата трябва да се научат да използват технологиите безопасно.

Родителите също настояват за баланс – повече контрол у дома и повече информираност вместо крайни мерки. Тийнейджърите обаче признават, че социалните мрежи вече са неразделна част от ежедневието им.