Новините 02.04.2026 г.

Акценти за деня:

Успешен старт на първата пилотирана мисия на НАСА до Луната от 50 години насам

Рано тази сутрин четирима астронавти излетяха от космическия център „Кенеди“ във Флорида на борда на кораба „Орион“.

Гърция е на път да забрани социалните мрежи за деца под 15 години

В следващите дни се очаква Гърция да обяви забрана за социалните мрежи за деца под 15 години. Близо 80% от населението подкрепя мярката.

Днес е Международният ден на детската книга

Днес, 2 април, е Международният ден на детската книга. Той се отбелязва на рождения ден на Ханс Кристиан Андерсен и цели да вдъхнови децата да четат повече.

Български ученици спечелиха голяма награда на международно състезание в Латвия

Българският отбор впечатли журито с проекта си “Rain Reborn” – умна система за пестене на питейна вода.

Тази вечер започва новият сериал на БНТ „Ком-Емине“

Тази вечер в 21:00 часа започва приключението „Ком-Емине“, новият сериал на БНТ. Това е история за път, граници и издръжливост, но и за изборите, които правят младите хора.

Пясъчна буря оцвети небето над Крит

Пясъчна буря оцвети небето над Крит в оранжево-червено. Силните ветрове и намалената видимост на гръцкия остров нарушиха полетите и движението на фериботите.

Най-известните белгийски сладкари направиха изложба на шоколадови великденски яйца

В Брюксел 40 от най-известните белгийски сладкари показаха великденски яйца, направени от шоколад. Изложбата се провежда близо до историческия площад Гран Плас и представя вдъхновени от великденските традиции произведения.

СПОРТ

Борците на ЦСКА отново ще са част от националния отбор

Борците на ЦСКА отново са част от националния отбор в класическия стил. Първа тренировка в „Дианабад“ направиха Кирил Милов, Семен Новиков и останалите състезатели от червения клуб, които получиха покани за лагера.

Интервю с баскетболната звезда Александър Гавалюгов

България може да бъде постоянен участник на най-големите баскетболни турнири – това сподели Александър Гавалюгов в специално интервю за БНТ.

В Етрополе ще се проведе международен детски футболен турнир под патронажа на Стоичков

Между 4 и 7 април Етрополе ще бъде домакин на международен детски футболен турнир под патронажа на Христо Стоичков. В него ще участват 27 клуба със 77 отбора с деца от наборите 2013 до 2019 г.