БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Новините 02.04.2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Акценти за деня:

Успешен старт на първата пилотирана мисия на НАСА до Луната от 50 години насам

Рано тази сутрин четирима астронавти излетяха от космическия център „Кенеди“ във Флорида на борда на кораба „Орион“.

Гърция е на път да забрани социалните мрежи за деца под 15 години

В следващите дни се очаква Гърция да обяви забрана за социалните мрежи за деца под 15 години. Близо 80% от населението подкрепя мярката.

Днес е Международният ден на детската книга

Днес, 2 април, е Международният ден на детската книга. Той се отбелязва на рождения ден на Ханс Кристиан Андерсен и цели да вдъхнови децата да четат повече.

Български ученици спечелиха голяма награда на международно състезание в Латвия

Българският отбор впечатли журито с проекта си “Rain Reborn” – умна система за пестене на питейна вода.

Тази вечер започва новият сериал на БНТ „Ком-Емине“

Тази вечер в 21:00 часа започва приключението „Ком-Емине“, новият сериал на БНТ. Това е история за път, граници и издръжливост, но и за изборите, които правят младите хора.

Пясъчна буря оцвети небето над Крит

Пясъчна буря оцвети небето над Крит в оранжево-червено. Силните ветрове и намалената видимост на гръцкия остров нарушиха полетите и движението на фериботите.

Най-известните белгийски сладкари направиха изложба на шоколадови великденски яйца

В Брюксел 40 от най-известните белгийски сладкари показаха великденски яйца, направени от шоколад. Изложбата се провежда близо до историческия площад Гран Плас и представя вдъхновени от великденските традиции произведения.

СПОРТ

Борците на ЦСКА отново ще са част от националния отбор

Борците на ЦСКА отново са част от националния отбор в класическия стил. Първа тренировка в „Дианабад“ направиха Кирил Милов, Семен Новиков и останалите състезатели от червения клуб, които получиха покани за лагера.

Интервю с баскетболната звезда Александър Гавалюгов

България може да бъде постоянен участник на най-големите баскетболни турнири – това сподели Александър Гавалюгов в специално интервю за БНТ.

В Етрополе ще се проведе международен детски футболен турнир под патронажа на Стоичков

Между 4 и 7 април Етрополе ще бъде домакин на международен детски футболен турнир под патронажа на Христо Стоичков. В него ще участват 27 клуба със 77 отбора с деца от наборите 2013 до 2019 г.

Последвайте ни

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
Католиците по света празнуват Великден
Откриха древни животни, които променят историята на еволюцията
Чете се за: 01:20 мин.
Земята от Космоса: астронавтите на път към Луната показаха първите снимки
Чете се за: 00:52 мин.
Популацията на делфините в Черно море все още не може да се възстанови
Чете се за: 01:20 мин.
Нова зона за разходки около Колизеума в Рим
Чете се за: 00:30 мин.
Новините 03.04.2026 г.
Чете се за: 02:00 мин.

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ