Български ученици спечелиха голяма награда на международно състезание в Латвия

Българският отбор впечатли журито с проекта си “Rain Reborn” – умна система за пестене на питейна вода.

Учениците Виктор, Ива, Борис, Дария и Александър от 11А клас на Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“ в София се отличиха сред 136 отбора от европейски държави с идея, която има реално приложение и мисли за бъдещето. Техният успех е доказателство, че българските ученици могат да се конкурират на световно ниво.

В понеделник в предаването „100% будни“ ще се срещнем с тях и ще ви разкажем повече за проекта им.