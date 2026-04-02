Цените на парното: Драстично увеличение искат някои топлофикации от юли

Зоя Велинова
Чете се за: 02:45 мин.
Омбудсманът категорично не е несъгласна с предложенията, от КЕВР няма да допуснат необосновано увеличение

Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Драстично повишаване на цените на парното и топлата вода от 1 юли поискаха част от топлофикациите у нас. Рекордьор е софийското дружество, което настоява пред КЕВР за 29% увеличение, следвано от тези във Велико Търново и Плевен. Омбудсманът Велислава Делчева изрази категорично несъгласие с предложенията и заяви че е недопустимо всяко поскъпване да се прехвърля върху гражданите.

Част от 13-те топлофикационни дружества в страната публикуваха исканите увеличения. Най-голямо поскъпване предлагат от столичната "Топлофикация" – с близо 30 на 100. Следват тези във Велико Търново и Плевен. Потребителите светкавично реагираха.

– Това е непосилно увеличение на цените и хората няма да могат да си плащат сметките. Не бива това да се оправдава с войната в Иран.

– Ако се вдигне парното с 30% се отказвам. Непосилно е.

– Тези монополисти не дават избор на хората. Няма алтернатива.

Омбудсманът Велислава Делчева изрази категорично несъгласие с предлаганите нови цени и с писмо до КЕВР заяви, че е недопустимо ново поскъпване на парното да се прехвърля върху гражданите.

Велислава Делчева, омбудсман на Република България: "В момента живеем в условия на непрекъснато нарастване на цените на храните и другите услуги и това е недопустимо. Не бива да забравяме, че наскоро имаше дебат, свързан с получаването на високите сметки за ток. На фона на тази несигурност да се иска 30% увеличение на сметките, според мен, е абсолютно недопустимо."

От Асоциацията на топлофикационните дружества заявиха, че това е само предложение.

Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества: "Това, което в момента излиза като цена, в никакъв случай не бива да притеснява абонатите, защото тези цени нямат общо на практика с тези цени, които ще се получат в края на този период на разглеждане на цените."

От КЕВР обясниха, че предложенията тепърва ще бъдат обсъждани и регулаторът няма да допусне необосновано увеличение. Окончателното решение ще стане ясно на 1 юли.

#Асоциация на топлофикационните дружества #Велислава Делчева #Кремен Георгиев #"Топлофикация София" #нови цени на парното #цени на парното и топлата вода #новини в Метрото

Последвайте ни

