Омбудсманът не е съгласна с искането на "Топлофикация София" за увеличение на парното с близо 30%

Институцията на омбудсмана изразява категорично несъгласие с предложеното от "Топлофикация София" ЕАД рязко поскъпване на цената на топлинната енергия с близо 30%, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

"Подобен ръст е непосилен за хиляди домакинства, които и в момента са под сериозен финансов натиск", пише омбудсманът Велислава Делчева до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски.

Общественият защитник подчертава, че в условията на продължаваща нестабилност и напрежение около Близкия изток, което влияе върху цените на енергоносителите, не може автоматично и безкритично всяко поскъпване да се прехвърля върху крайните потребители.

"Недопустимо е в ситуация, в която доходите на хората не нарастват със същите темпове, разходите за базови услуги да скачат рязко и без социален баланс. Енергийната сигурност не може да бъде изградена за сметка на финансовата несигурност на домакинствата", категорична е Делчева.

Според нея е особено тревожен фактът, че това предложение идва на фона на сериозно обществено недоволство от качеството на предоставяне на услугата, от високите сметки за отопление, липсата на яснота в ценообразуването и оттам в усещането за несправедливост.

Велислава Делчева обръща внимание, че и през настоящия ценови период столичната "Топлофикация" е спряла да публикува данни какъв е надвзетият или недовзетият приход, който се формира в резултат от прогнозите, заложени в действащите регулирани цени.

Освен това в продължение на 7 от изминалите досега 10 месеца от ценовия период дружеството реално е заплащало по-евтин природен газ от заложения по прогноза в действащата цена на топлинната енергия за потребителите.

Затова омбудсманът настоява КЕВР да установи конкретно, обективно и точно размера на евентуално надвзетия приход на "Топлофикация София" през ценовия период 2025 - 2026 г. и да отрази резултата в цените от 1 юли 2026 г.

"От голямо значение е също при определянето на цените на топлинната енергия да се вземе предвид качеството на топлоснабдителните услуги и реалното изпълнение на заявените ремонтни и инвестиционни програми на "Топлофикация София" ЕАД и на другите дружества от сектор "Топлоснабдяване", допълва Делчева.

Тя настоява още КЕВР да извърши изключително задълбочен и прозрачен анализ на всички компоненти в предложената цена, да не допуска автоматично одобрение на увеличение, без ясни и публично обосновани аргументи, както и да защити обществения интерес като гарантира, че всяка тежест е справедливо разпределена, а не стоварена изцяло върху гражданите.

На 1 април от "Топлофикация София" са публикували на официалната си страница заявление, внесено на 31 март до КЕВР, за утвърждаване на цена от 89,63 €/MWh, което е увеличение от 29%, което да влезе в сила от 1 юли 2026 г.

В мотивите си дружеството изтъква "значителното нарастване на цените на природния газ след ескалацията на конфликта в Близкия изток, необходимостта от интензивни ремонтни дейности по топлопреносната мрежа и производствените съоръжения през следващия регулаторен период, както и общото покачване на цените на суровините и материалите." Исканото увеличение включва и "реалистични и технически обосновани стойности за обемите на продажбите и технологичните разходи по преноса, съобразени с отчетените резултати през 2025 г."