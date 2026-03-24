начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и тока от юли

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора , Репортер: Даниела Димитрова
"Булгаргаз" отново поиска 5% по-скъп газ от април

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
5% по-скъп газ от април отново поиска "Булгаргаз". От дружеството обявиха, че към този момент имат достатъчно количество от синьото гориво. От Комисията за енергийно и водно регулиране обаче се опасяват от рязко повишаване на цените на газа, парното и тока от юли заради създалата се криза в Близкия изток. Това обяви по време на заседание председателят на ведомството Пламен Младеновски, който изслуша директора на "Булгаргаз".

При определяне на цената на синьото гориво има забавяне във времето. На всеки три месеца се правят преизчисления на база на цените на международните пазари. Така реално увеличенията от сега ще влязат в цените най-сериозно през юни. Именно тогава обаче, се определят цените на тока и на парното за следващия отоплителен сезон.

Мара и Стефка от Русе не могат да си представят, че цените на тока ще се увеличат още, защото и в момента парите не им стигат.

Мара Анчева: "Най-напред след като си взема пенсията, си плащам разходите и вече каквото остане за храна и за лекарства. Предпочитам да си купя лекарствата и след това храната. Ние пенсионерите не само аз и други, ядем по два пъти, плодове не ям, защото не ги знам цените какви са."

Стефка Георгиева: "Знаете ли какво е в нас, аз стоя на студеното, пет часа започвам да си пускам тока и да си запаля печката. Един кубик дърва знаете ли колко струва - 300 лева и кусур. Ами за тока, всичкото е нагоре, нагоре и нагоре."

Стефка, която цял живот е правила закуски, сега пести от храна.

Стефка Георгиева: "Купих си два праза, който единият е 71, праз, три мандаринки, 200 грама спанак и 5 картофа. И накрая не ми стигнаха 1,20 евро. Вярвайте, доплака ми се, защото тръгваш с някаква сума и ти се прияжда това и онова. Не можеш да си го купиш, защото не ти стигат паричките."

Въпреки че цената на природния газ у нас остава около 80% по-ниска от тази на международните борси, председателят на КЕВР не е оптимист.

Пламен Младеновски, председател на КЕВР: "Аз съм изключително притеснен какво се случва с новите цени на парното в София и с цените на тока от юли. Тъй като виждаме изменението на цените на петрола се отразява моментално на колонките, при газа нещата се случват отложено във времето."

Така се очаква през юни да бъде направено преизчисление на цената на синьото гориво и в него да бъде включен сегашният скок на петрола.

Пламен Младеновски, председател на КЕВР: "За да могат енергийните пазари да се нагодят към новата ситуация, независимо дали спира, удължава се, смекчава се, ние върху това не можем да влияем, отнема период поне около година."

Директорът на "Булгаргаз" увери, че за април са осигурени необходимите количества за страната.

Веселин Синабов, изпълнителен директор на "Булгаргаз": "Към настоящия момент сме подготвени и сме обезпечили количествата."

До 31 март топлофикациите и доставчиците на електроенергия трябва да подадат заявление за нови цени на тока и парното от юли.

# природен газ #Булгаргаз #повишаване на цените #Пламен Младеновски #цена на парното #цена на тока #КЕВР #новини в Метрото

