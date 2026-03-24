Извънредно положение в Молдова заради руски удари в Украйна

Руски удари срещу украинска енергийна инфраструктура поставиха Молдова в извънредно положение.

Причината - по време на атака тази нощ е повредена главната линия, която свързва молдовската държава с европейската електропреносна мрежа. Електропроводът осигурява между 60 и 70% от тока на десния бряг на река Днестър.

Властите в Кишинев планират от утре да въведат извънредно положение в сектор енергетика. Потребители са призовани да пестят електричество, особено в часовете с най-голямо натоварване. Молдова ще търси спешно алтернативни източници на електроенергия.