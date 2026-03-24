Националите по футбол пристигнаха в Индонезия след близо 16 часа полет

След 15 часа и 25 минути полет, националният отбор на България по футбол пристигна в Индонезия. Играчите слязоха в добро настроение при топло време от почти 30 градуса. Домакините се погрижиха българската делегация да не чака паспортен контрол, като по време на обработката предоставиха ободрителни напитки и плодове.

Днес отборът няма да тренира на терен заради дългия полет и смяната на часовите пояси.

Селекционерът Александър Димитров е планирал фитнес-сесия и басейн за разтоварване. Също така утре играчите ще имат едно занимание и то ще бъде от 18.00 часа местно време (13.00 часа българско), за да им се удължи максимално почивката.

България излиза срещу Соломонови острови на 26-и март. Мачът може да гледате пряко по БНТ 3. Четири дни по-късно (на 30-и) националите ще играят домакините от Индонезия или Сейнт Китс и Невис според резултата.

Четирима отпаднаха от състава на Александър Димитров точно преди началото на лагера. Защитниците Алекс Петков и Кристиан Димитров са с контузии, а Илия Груев и Лукас Петков изтъкнаха лични причини. Отделено по решение на селекционера почивка получиха Кирил Десподов, Ивайло Чочев и Радослав Кирилов.