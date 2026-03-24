Заради поскъпването на горивата НАП ще публикува средните цени на бензина и дизела у нас

От днес НАП започва да публикува средните цени на горивата на сайта си всеки ден с цел публичност и прозрачност. Средната цена на дизела в страната достигна 1,60 евро за литър. Това показват последните данни на сайта fuelo. За последната седмица увеличението е с 10 цента. Увеличение има и при цената на бензин А95 за литър - днес той струва 1,45 евро. Покачване има и в цената на барел петрол, който отново достига до 100 долара.

В София цените на дизела на бензиностанции достигнаха вече 1,63 евро за литър. Според експерти, ако конфликтът бъде разрешен, можем да очакваме постепенно връщане към нормалните ценови нива отпреди него. Ако обаче това не се случи, е възможно да наблюдаваме ново покачване на цените.

Цветомир Иванов, Център за изследване на демокрацията: "В момента ефектът, който наблюдаваме, разбира се, търговците реагират на предишното досегашно увеличение, пък и цените традиционно, въпреки тия спадове, си остават в горната граница, продължават да са над 90 долара на барел по индекса на Брент, така че това, което можем да очакваме, е че всъщност цените засега ще останат такива. Вече конкретно за България, може би ще останат по-скоро около или над 1,60 евро, така че мярката на правителството би трябвало да влезе в действие съвсем скоро. Вече как точно ще се случи това, как ще е реализацията на тази мярка, тепърва предстои да видим."

Шофьори коментират, че цените се вдигат всеки ден.

"Ужасни цени, всеки ден се вдигат." "Няма какво да смятам, сипвам и карам. - БНТ: Смятате ли, че ще дадат компенсацията по-скоро? Тези 20 евро? - Те доколкото разбрах не са за всеки. Аз мисля, че няма да се доредя."

Държавата ще отпусне по 20 евро за физически лица с ниски доходи, които са собственици на моторно-превозно средство или изплащат такова на лизинг. Тя ще бъде активна, когато средната цена на бензин или дизел е 1,60 евро три последователни дни.