След огнища на зараза в Гърция и Кипър: Мерки за борба с шарката и шапа по животните в Хасково

Опасни заболявания сред животните близо до границата. Огнища на шарка и шап в Гърция и Кипър вдигнаха на крак ветеринарните власти у нас. В граничните райони вече е въведен засилен клиничен надзор, извънредни проверки и контрол на биосигурността в животновъдните обекти. Целта е да не се допуснат болестите, които могат да нанесат големи икономически щети на стопанствата у нас. Особено опасен е силно заразният шап, боледуват както домашните животни, така и дивите.

Преди седмица у нас беше създаден Национален оперативен кризисен щаб, чиято цел е да определи мерките и действията за справяне със заболяването.

д-р Христо Тодоров, директор на ОДБХ - Хасково: "И двете заболявания са вирусни. Едното от тях не сме го срещали от дълги години, но за съжаление миналата година имахме огнища на шарка. Успяхме да се справим с тях и да ограничим разпространението на заболяването. Тази година целта ни е да не допуснем заболяването изобщо да се появи на територията на областта."

Вчера в Хасково бе проведена Областна епизоотична комисия.

Гинка Райчева, областен управител на Хасково: "Предприехме мерки за информиране на институциите да поемат своите задължения от тук нататък и със заповед на областния управител сме определили общинските епизоотични комисии да се съберат, за да може всяка информация и всяко задължение да стигне до крайните граждани."

По границата – на входа и на изхода на България – има засилен ветеринарен контрол със цел превенция.

