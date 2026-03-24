Божидар Саръбоюков: Надявам се това да е малката стъпка към големия успех

Щастлив съм по-скоро, но не и с изпълнен дълг, заяви лекоатлетът след на прибиране на родна земя след спечеления бронз на световното в Торун.

Божидар Саръбоюков е щастлив от представянето си на световното първенство по лека атлетика на закрито в Торун, но не и с изпълнен дълг. Най-добрият български състезател в скока на дължина завоюва бронзов медал в дисциплината на полска земя, но е очаквал по-добро класиране от своя страна.

На прибиране на родна земя Саръбоюков отбеляза, че се надява това да е само началото към големия успех.

„Щастлив съм по-скоро, но не и с изпълнен дълг, защото носих отговорност за самия себе си, а не за хората. Отговорност, която исках аз сами да я покрия, но не успях. Надявам се това да е малката стъпка към големия успех. Млад съм, предстоят много състезания живот и здраве, сигурен съм, че това е само началото. Лошото е, че хубавото се забравя бързо, а лошото малко по-трудно, но гледам да го забравя“, каза той.

Атлетът говори и за нарастващите очаквания спрямо него.

„Не ми хареса това, че се изтъкваше, че мога да стана световен шампион. Нормално е хората да имат очаквания, все пак №1 в световния ранкинг. Това е напълно нормално и го разбирам, просто явно трябва да свиквам с това нещо. От миналата година се чувствам по-разпознаваемите имена в скока на дължина. Преди го нямах това самочувствие, смятам, че сече съм по-разпознаваем и това изпитание, през което трябва да премина, защото започнах да усещам повече отговорност върху себе си, повече очаквания. Това също е нов етап в моята кариера, надявам се да ме заздрави психически и скоро да не ми пречи по абсолютно никакъв начин, сподели Сарабоюков.

Свързани статии:

Божидар Саръбоюков във финала в скока на дължина на световния шампионат по лека атлетика в зала (ГАЛЕРИЯ)
Божидар Саръбоюков във финала в скока на дължина на световния шампионат по лека атлетика в зала (ГАЛЕРИЯ)
Атлет номер 1 на България завоюва бронзово отличие в скока на...
Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в зала
Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в зала
Топатлетът ни взе бронза с резултат от 8.31 м.
Чете се за: 01:20 мин.
ТОП 24

Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
1
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
2
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
3
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Строителна бригада - фантом: Как изгодна оферта за саниране се оказа капан
4
Строителна бригада - фантом: Как изгодна оферта за саниране се...
МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия изток, ситуацията е на прага на драматично влошаване
5
МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия изток,...
Шофьор на бус загина при катастрофа с тир на АМ "Тракия"
6
Шофьор на бус загина при катастрофа с тир на АМ "Тракия"

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
3
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
4
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
5
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
6
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...

Още от: Видео

Стойко Цонов: Перфектно завръщане за Александра Начева
Стойко Цонов: Перфектно завръщане за Александра Начева
Александра Начева: Няма как да не мисля вече за медал Александра Начева: Няма как да не мисля вече за медал
Чете се за: 02:12 мин.
Димитър Карамфилов: Лимитът на Божидар Саръбоюков е доста по-висок Димитър Карамфилов: Лимитът на Божидар Саръбоюков е доста по-висок
Чете се за: 01:10 мин.
Спортни новини 24.03.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 24.03.2026 г., 06:30 ч.
Българският национален отбор по футбол замина за Индонезия, младите получават шанс във FIFA Series 2026 Българският национален отбор по футбол замина за Индонезия, младите получават шанс във FIFA Series 2026
Чете се за: 02:22 мин.
Спортни новини 23.03.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 23.03.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Избори 2026: Днес е крайният срок за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Избори 2026: Днес е крайният срок за подаване на заявления за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Може ли КЗК да повлияе на цените на горивата - Йотова на среща с комисията Може ли КЗК да повлияе на цените на горивата - Йотова на среща с комисията
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Вашингтон и Техеран с противоречиви версии за преговори Войната в Близкия изток: Вашингтон и Техеран с противоречиви версии за преговори
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Барел петрол отново над 100 долара Барел петрол отново над 100 долара
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Цената на газа: С колко точно ще поскъпне синьото гориво през април?
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Окръжният съд във Варна с разпоредително заседание по делото...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Избори в Дания: Ще се пребори ли за трети мандат Мете Фредериксен
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Пожар изпепели историческа сграда в Рим
Чете се за: 00:15 мин.
По света
