Божидар Саръбоюков: Надявам се това да е малката стъпка към големия успех

Щастлив съм по-скоро, но не и с изпълнен дълг, заяви лекоатлетът след на прибиране на родна земя след спечеления бронз на световното в Торун.
Божидар Саръбоюков е щастлив от представянето си на световното първенство по лека атлетика на закрито в Торун, но не и с изпълнен дълг. Най-добрият български състезател в скока на дължина завоюва бронзов медал в дисциплината на полска земя, но е очаквал по-добро класиране от своя страна.
На прибиране на родна земя Саръбоюков отбеляза, че се надява това да е само началото към големия успех.
„Щастлив съм по-скоро, но не и с изпълнен дълг, защото носих отговорност за самия себе си, а не за хората. Отговорност, която исках аз сами да я покрия, но не успях. Надявам се това да е малката стъпка към големия успех. Млад съм, предстоят много състезания живот и здраве, сигурен съм, че това е само началото. Лошото е, че хубавото се забравя бързо, а лошото малко по-трудно, но гледам да го забравя“, каза той.
Атлетът говори и за нарастващите очаквания спрямо него.
„Не ми хареса това, че се изтъкваше, че мога да стана световен шампион. Нормално е хората да имат очаквания, все пак №1 в световния ранкинг. Това е напълно нормално и го разбирам, просто явно трябва да свиквам с това нещо. От миналата година се чувствам по-разпознаваемите имена в скока на дължина. Преди го нямах това самочувствие, смятам, че сече съм по-разпознаваем и това изпитание, през което трябва да премина, защото започнах да усещам повече отговорност върху себе си, повече очаквания. Това също е нов етап в моята кариера, надявам се да ме заздрави психически и скоро да не ми пречи по абсолютно никакъв начин, сподели Сарабоюков.