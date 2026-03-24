Божидар Саръбоюков: Надявам се това да е малката стъпка към големия успех

Божидар Саръбоюков е щастлив от представянето си на световното първенство по лека атлетика на закрито в Торун, но не и с изпълнен дълг. Най-добрият български състезател в скока на дължина завоюва бронзов медал в дисциплината на полска земя, но е очаквал по-добро класиране от своя страна.

На прибиране на родна земя Саръбоюков отбеляза, че се надява това да е само началото към големия успех.

„Щастлив съм по-скоро, но не и с изпълнен дълг, защото носих отговорност за самия себе си, а не за хората. Отговорност, която исках аз сами да я покрия, но не успях. Надявам се това да е малката стъпка към големия успех. Млад съм, предстоят много състезания живот и здраве, сигурен съм, че това е само началото. Лошото е, че хубавото се забравя бързо, а лошото малко по-трудно, но гледам да го забравя“, каза той.

Атлетът говори и за нарастващите очаквания спрямо него.