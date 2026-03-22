Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в зала

Божидар Саръбоюков донесе първи медал на България от световно първенство по лека атлетика от 16 години насам. Атлет номер 1 на България завоюва бронзово отличие в скока на дължина на шампионата в зала в Торун (Полша).

Саръбоюков записа резултат от 8.31 метра при втория си опит, което му осигури и място на подиума.

Възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов започна отлично с 8.22 метра в първия си опит, а във втория направи най-доброто си постижение в състезанието, регистрирайки 8.31 метра, с което поведе във временното класиране. Последваха два по-слаби опита от 8.30 метра и 8.14, след което направи два фаула в последните си два скока.



Златото в дисциплината спечели португалецът Жерсон Балде, който записа 8.46 метра в последния си опит - най-добър резултат в света за сезона.

Втори остана един от фаворитите Матия Фурлани от Италия с 8.39 метра.

