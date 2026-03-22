Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции

Скандални са изнесените данни на земеделското министерство във връзка с откритите стотици тонове негодна храна в огромен склад в Хасково.

Служебният министър на земеделието Иван Христанов съобщи за БНТ, че висши служители на Българската агенция по безопасност на храните са възпрепятствали земеделското министерство да направи проверка в конкретния склад и затова от утре предстоят уволнения. Започват и проверки, които да установят за кои магазини са били предназначени продуктите, преопаковани ли са стоките и продавана ли е вече негодна храна на потребителите.

След подаден сигнал проверяващи отиват в Хасково и се натъкват на няколко хладилни камери. Едната от тях - пълна с тонове негодна храна, вероятно предназначена за продажба в търговските вериги.

Иван Христанов, служебен министър на земеделието: "Месо, което трябва да е охладено, се държи замразено. Блокове краве масло, които са нахвърляни просто така, без никаква защитна опаковка, храни с изтекъл срок на годност. Храни, които са връщани от търговските вериги за унищожаване. Вместо това, те са подготвяни за повторна продажба. Намерихме и конкретни етикети - за Златко. Ще намерим и кой е Златко, и къде точно е продавал."

Складовете вече са запечатани, а заради скандала предстоят и уволнения в Българската агенция по безопасност на храните.

Иван Христанов, служебен министър на земеделието: "Доста дълго време беше отказвано да бъде отключен, започнахме да издирваме собственика, ключ кой има. Когато назначихме проверката, видяхме, че висши служители на БАБХ се опитаха да възпрепятстват. Още от понеделник ще бъдем безкомпромисни."

Предполага се, че схемата с негодните храни е действала от години.

Иван Христанов, служебен министър на земеделието: "Междувременно дойдоха данни за свързаност с лица от организирани престъпни групи. В понеделник към ГДБОП ще подадем и този сигнал, така че наистина да разплетем целия скандал."

A oт земеделското министерство съобщиха, че към ведомството постъпват редица сигнали за незаконни кланици и негодни храни, които се разглеждат приоритетно.

Вижте прякото включване на Цанка Семерджиева.

