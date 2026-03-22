Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на...
20 000 волта за едно селфи: Опасна мода праща деца в...
В Световния ден на водата: Хиляди деца у нас нямат...
Тежка катастрофа край Враца взе две жертви
Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина...
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на световния шампионат в зала в Торун

Лека атлетика
Атлет номер 1 на България приключи състезанието с резултат 8.31 м. и завърши трети във финала в скока на дължина.

Божидар Саръбоюков стартира участието си на световното първенство по лека атлетика. Топатлетът на България се бори за отличията във финала в скока на дължина в последния ден на шампионата, който БНТ 3 излъчва на живо от Торун, Полша.

Българинът има сериозна конкуренция, а разликите в резултатите между водещите състезатели са минимални.

Саръбоюков влиза в битката за медалите като лидер в световната ранглиста за сезона с резултат от 8.45 метра.

Преди месец на турнир в Белград 21-годишният състезател постави национален рекорд от 8.45 метра, което е и най-добър резултат в света за сезона в дисциплината.

"Няма да давам прогнози какво ще направя на това световно, все пак е състезание. Може да съм готов и за 9 метра, но мога да скоча и 8. Така че не искам да казвам нищо, знаем срещу какви състезатели ще се изправя. Все пак не са случайни хора, а все медалисти от световни и европейски първенства. Подготовката ни протече отлично - готов съм. Ако стане нещо, грешката ще е изцяло моя", заяви Саръбоюков дни преди да замине за Торун.

Припомняме, че на европейското първенство в зала в Апелдоорн през 2025 г., той записа пробив в елита на атлетиката, като завоюва титлата в конкуренцията на олимпийския медалист от Италия Матия Фурлани и испанеца Лестър Лескай. Саръбоюков триумфира със златото с постижение от 8.13 метра.

Младият атлет призна, че очакванията към него са високи, но се опитва да запази спокойствие преди големия шампионат.

"Нямам притеснения от конкуренцията. Отдавна съм спрял да ги имам, защото на пистата е важно да постигна своя резултат. Знам, че има очаквания, дори хората говорят за световна титла. Това носи тежест, но се опитвам да се концентрирам върху това да направя резултат, от който аз самият да съм доволен“, каза Саръбоюков.

Един от основните му съперници ще бъде отново италианецът Матия Фурлани, с когото се познават още от юношеските години.

"Фурлани е много добър скачач и огромен талант. Дори му се възхищавам на това, което прави, защото е много красиво да се гледа. Тази конкуренция ме мотивира да се подобрявам. Тя не е само между мен и него, а между всички най-добри състезатели в света“, допълни българският лекоатлет.

В края на 2025-а българинът се класира пети на световното първенство на открито в Токио, като записа резултат от 8.19 метра.

Вижте във видеото последния опит на Божидар Саръбоюков на световния шампионат в Торун!

#световно първенство по лека атлетика в зала Торун 2026 #Божидар Саръбоюков

