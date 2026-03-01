Хеттрик от титли за Божидар Саръбоюков на държавното по лека атлетика

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лекоатлетът прибави титлите в скока на височина и в скока на дължина.

Божидар Саръбоюков
Снимка: БТА
Слушай новината

Божидар Саръбоюков спечели трета титла на Държавното първенство по лека атлетика в София. След като само преди ден взе златото на троен скок с личен рекорд 16.61 метра, днес той прибави още две титли. Лекоатлетът спечели две първи места на в скока на височина и в скока на дължина.

Саръбоюков триумфира в скока на височина с личен рекорд от 2.28 метра, което е и покрит норматив за участие на Европейското първенство на открито в Бирмингам през лятото. Той прави опити и на 2.32 метра, но не успя. Най-титулуваният състезател в тази дисциплина през последните години Тихомир Иванов остана втори с 2.18, следван от Кристиян Цанев с 1.99.

Божидар Саръбоюков си осигури и златото в скока на дължина със само един опит - 8.12 метра, които постигна при първото си излизане в сектора. След това той се оттегли от надпреварата, за да съсредоточи върху скока на височина.

Среброто в скока на дължина спечели Стилиян Орлинов със 7.39 метра, а трети е Зинга Барбоза Фирмино с лично постижение от 7.27 метра.

Пламена Миткова спечели титлата в скока на дължина с 6.17 метра. Тя направи само един успешен опит в състезанието, а при петия си опит получи контузия в глезена.

Кристен Радуканова и Димитър Христов станаха шампиони на 200 метра при жените и мъжете. Радуканова стигна убедително до златното отличие с личен рекорд от 23.74 секунди. Христов, който вчера спечели медал на 400 метра, прибави и злато на 200 с личен рекорд от 21.77 секунди.

Репортаж от състезанието и интервю с Божидар Саръбоюков ще откриете във видеото.

