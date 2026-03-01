БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сестри Стоеви срещу китайки на турнир в Бирмингам

Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Представителката на Китай са осми в световната ранглиста, а българките - десети.

Габриела и Стефани Стоеви ще срещнат китайки на турнира в първия кръг при двойките на силния турнир по бадминтон "BWF World Tour Super 1000" - YONEX All England в Бирмингам. На английска земя българките ще спорят с Цзин Ли и Сюй Мин Ло.

Представителката на Китай са осми в световната ранглиста, а българките - десети.

Надпреварата започва на 3 март и ще продължи до 8 март.

Междувременно, Българските състезатели спечелиха две титли и общо пет медала на международния турнир по бадминтон за юноши и девойки до 17 години в унгарския град Цеглед.

Шампиони на двойки станаха Лео Спасов и Андрей Марков, втори поставени, които на финала победиха поляците Якуб Хжашч и Фелис Гетка с 21:12, 21:13.

Андрей Марков, който игра три финала, се нареди на второ място единично, а Марков и Лили Радева заеха второ място на смесени двойки.

Треньор на състезателите е Иван Русев. В надпреварата участваха над 150 спортисти

