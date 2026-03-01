Радослав Росенов: Щастлив съм, че отново грабнах титлата

Радослав Росенов не скри своята радост от спечелването на титлата на Купа „Странджа“ в зала „София“. Националът стигна до златото след победа над Габриел Оливейра с 5:0 съдийски гласа, за да го спечели за още една година.

Пред БНТ той направи кратка равносметка на своето представяне.

„Това беше моята пета поредна победа, тъй като започнах от първи кръг. Направих пет тежки мача, защото поддържаме и килограмите, това ми натежа, но важното е, че победихме всички боксьори и най-вече съм щастлив, че отново грабнах титлата“, лаконичен бе Росенов.