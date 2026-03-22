Весела Лечева: Надявам се сагата с БОК да има своя успешен край

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева сподели, че част от жалбите срещу решенията на Общото събрание на централата са оттеглени след оставката Стефка Костадинова. Бившият ръководител на БОК заяви намерение да се кандидатира за народен представител. Лечева говори пред репортери преди церемонията „Футболист на годината“ и изрази надежда, че скоро съдебната сага в БОК ще приключи.

„Тази сага ще има своя успешен край. Измина цяла година от проведеното Общо събрание, една сага, която постави тъжен сценарий пред олимпийското движение в България. След депозираната оставка на г-жа Костадинова вече има няколко оттеглени жалби, така че се надявам и останалите да оттеглят жалбите си, защото това беше неприятна страница за българското олимпийско движение. Остават жалбите на президента на БФ борба Станка Златева, бившия лекоатлет Пламен Кръстев и бившият генерален секретар на БОК Белчо Горанов. В момента, в който ситуацията се разреши, МОК ще вземат своите решения относно финансирането“, каза Весела Лечева.

