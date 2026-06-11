Президентът Йотова: Няма как да се даде нещо, което нямаме

На първо място е да осигурим собствената си национална сигурност, заяви държавният глава
Няма как да се даде нещо, което нямаме, заяви президентът Илияна Йотова по повод спирането на военната помощ за Украйна.
Илияна Йотова, президент на Република България: "Военният министър и правителството стриктно спазват решението на Народното събрание от декември 2022 г., в чиито текстове ясно се казва, че когато има количества въоръжение над необходимите за българската армия, тогава България може да ги комплектова и да ги изпраща за Украйна. Нямам основание да не вярвам на министъра на отбраната, че в момента в България няма такива наличности. Няма как да се даде нещо, което го нямаме или не е в достатъчно количество. На първо място е да осигурим собствената си национална сигурност."
За разговора си вчера с Гордана Силяновска-Давкова президентът Йотова коментира:
"Вчера подчертах за пореден път, че не говорим за евроконсенсус. Има договорености между РСМ и ЕС, които един ден трябва да приемат страната в общото европейско семейство. Република Северна Македония е поела ангажименти и те трябва да бъдат изпълнени. Част от тези ангажименти са вписването на българските граждани в Конституцията и изпълнението на Договора за добросъседство."
За инициативата "Кошница с грижа" президентът Йотова заяви:
"Твърде кратък е срокът, за да кажем дали се справят добре или не. За мен ще бъде важно да се проследи пътят на стоките и да видим къде се повишава ценита."