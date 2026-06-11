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Министър Ефремова: Социалните плащания няма да бъдат намалявани

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че в момента все още се доработват параметрите на Бюджет 2026, за да бъде приет.

„След това започва и работата по следващия бюджет. Това, което искам, е да няма намаляване на средствата за 2026 г. Това, което мога да гарантирам, е, че социалните плащания – семейни помощи, обезщетения за безработица и помощи за хора със специални потребности – няма да бъдат намалявани“, подчерта Ефремова.

Социалният министър участва в церемония по откриването на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора без увреждания в с. Аспарухово, община Дългопол. Капацитетът на дома е за 40 потребители, но при нужда могат да бъдат настанени още 10. В страната ще бъдат реализирани още четири подобни проекта, които са финансирани от държавата. Със средства по Плана за възстановяване и устойчивост са ремонтирани 80 дома за стари хора, които трябва да бъдат готови до края на лятото.

Снимки: БНТ

„Намери се начин да се прекратят „къщите на ужасите“ и нерегламентираните социални услуги. Бяха отнети лицензи. Някои от собствениците на домовете за стари хора, които имаха лицензи, доброволно ги върнаха. Тези практики за нечовешко отношение и липса на всякаква грижа вече са прекратени“, добави социалният министър.

Наталия Ефремова проведе среща с областния управител на Варна Марио Смърков, в която участва и заместник-председателят на парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика Мария Тодорова. По време на разговора министърът на труда и социалната политика представи мярката „Заетост без бариери“, по която общините могат да наемат безработни за дейности по превенция на бедствия и за преодоляване на последствията от тях. Бюджетът на инициативата е над 40,9 млн. евро.


#социалните плащания #министърът на труда #Наталия Ефремова #намаляване

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