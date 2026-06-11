Иван Демерджиев: Тече проверка за имуществото на Делян Пеевски

Тече проверка за имуществото на Делян Пеевски, заяви Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи след заседание на вътрешна комисия.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Тече проверка за имуществото на председателя на ДПС Делян Пеевски. Една част от тези проверки е за разходи, които той е направил или такива, които друг е направил, но той се е възползвал от тях. Има и други политици, които следим."

За длъжността главен секретар на МВР министърът заяви.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Когато има човек за титуляр, който мога да предложа, тогава ще предложа по съответния ред."

Демерджиев заяви, че целият ресурс на МВР е впрегнат в борба срещу гонките на автомобили в цялата страна.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Целият ресурс на МВР е впрегнат в това. Проверяваме на територията на цялата страна. Концентрирали сме усилията си върху места, които са известни на областните дирекции."

По отношение на евентуални рокади в МВР Демерджиев коментира.