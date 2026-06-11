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Иван Демерджиев: Тече проверка за имуществото на Делян Пеевски

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Няма специални намерения за рокади в МВР, заяви министърът на вътрешните работи

иван демерджиев концентрирали сме усилията места известни областните дирекции
Снимка: БТА
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Тече проверка за имуществото на Делян Пеевски, заяви Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи след заседание на вътрешна комисия.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Тече проверка за имуществото на председателя на ДПС Делян Пеевски. Една част от тези проверки е за разходи, които той е направил или такива, които друг е направил, но той се е възползвал от тях. Има и други политици, които следим."

За длъжността главен секретар на МВР министърът заяви.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Когато има човек за титуляр, който мога да предложа, тогава ще предложа по съответния ред."

Демерджиев заяви, че целият ресурс на МВР е впрегнат в борба срещу гонките на автомобили в цялата страна.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Целият ресурс на МВР е впрегнат в това. Проверяваме на територията на цялата страна. Концентрирали сме усилията си върху места, които са известни на областните дирекции."

По отношение на евентуални рокади в МВР Демерджиев коментира.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Няма специални намерения за рокади в МВР. Дадени са задачи във всички структури – ако се справят със задачите си, не очаквайте промени."

#Иван Демердижев #вътрешна комисия #незаконни гонки #МВР

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