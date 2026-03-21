БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тежка катастрофа край Враца взе две жертви
Чете се за: 00:47 мин.
Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина...
Чете се за: 05:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Парламентарни избори в Словения - индикатор за политическите настроения в Европа

Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Запази
Парламентарни избори в Словения - индикатор за политическите настроения в Европа
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Под натиска на енергийна криза и в сянката на скандал за чуждестранна намеса, в Словения днес се проведоха парламентарни избори. Вотът е определян като индикация за политическите настроения в Европа. Лявоцентриското управление на сегашния премиер Роберт Голоб е оспорвано от десния популист Янез Янша, който е пламенен привърженик на Доналд Тръмп. Първите официални резултати се очакват да излязат след 20.00 ч.

Малка страна, но с огромна роля в улавянето на политическите настроения в Европа. Избирателите трябваше да решат дали да се придържат към лявоцентристкото управление или да съживят политическия живот на Янез Янша - бивш премиер и страстен почитател на американския президент.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Именно поражението на Янез Янша преди 4 години забави нарастващата популистка вълна в Европа. В сегашната предизборна кампания той влезе силно. Популярността му обаче падна заради обвинения, че партията му е наела частната израелска разузнавателна компания "Black cube" да очерни управляващото "Движение за свобода".

Андре Груден, лекар: "Не ми харесва нивото на комуникация между политиците. Не ми харесва чуждестранната намеса."

В последните дни от кампанията бяха разпространени видеоклипове, на които приближени до правителството се хвалят с политическите си връзки. Словенски журналисти и правозащитни организации обаче разкриха доказателства, че клиповете са част от кампанията на опозицията, осъществена чрез "Black cube".

Първоначално Янез Янша отричаше да има връзка с компанията и дори да е чувал за нея. Но по-късно призна, че се е срещал с неин представител, но по думите му - обсъждали са ситуацията в Близкия изток.

Премиерът Роберт Голоб обвини опозицията в "хибридна война" и призова европейските лидери за помощ. Френският президент Макрон го подкрепи. Заяви, че Голоб е "жертва на намеса и дезинформация".

Според противниците на сегашния премиер Роберт Голоб - за 4 години управление той не е изпълнил обещанията си. Критикуват го, че не се справя достатъчно добре с икономическата обстановка в страната. Неодобряват данъчната му политика. Определят стила му като твърде елитарен.

"Живеем много по-зле отпреди. С всички тези данъци."

Енергийната криза още повече усложни предизборната кампания на Голоб. Вчера правителството обяви спешна мярка, която не позволява частни лица да зареждат повече от 50 литра бензин на ден. Ограничението е в сила от днес.

#настроенията в Европа #избори в Словения #Словения #парламентарни избори

Последвайте ни

Още от: Европа

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ