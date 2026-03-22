1
Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина...
Светослав Дяков: Левски е фаворит за титлата

Само адмирации за Хулио Веласкес и неговия щаб, отбеляза бившият футболист, който смята, че все пак Лудогорец може да стопи преднината на "сините" в Първа лига.

Светослав Дяков смята, че Левски е фаворит към титлата в Първа лига, визирайки преднината от 9 точки, която имат „сините“ във временното класиране пред Лудогорец. Доскорошният изпълнителен директор на Пирин Благоевград сподели, че не е очаквал действащите шампиони да изостават толкова много, но е уверен че ако има отбор, който може да навакса тази преднина, това са именно те.

Бившият футболист на „орлите“, който остави огромна следа в историята им, гостува в предаването „Арена спорт“ по БНТ, където коментира развитието на сезона в родния шампионат.

Много различен сезон, никога не сме очаквали Лудогорец да изостава толкова много, от който и да било, но това е факт. Доста интересна битка за титлата и ще видим какво ще се случи. Нещата са комплексни, Лудогорец загуби доста мачове и точки, които не са губили в предишните години, особено в Разград, където не успяха да спечелят много мачове, което си оказва влияние. Може би бяха съсредоточени малко повече в Европа, отколкото трябва. Не трябва да изпускаш и вътрешния шампионат. Левски от своя страна използва това нещо. Успя да спечели своите мачове и да направи минимални грешки. Затова може би закономерно води в шампионата“, започна той.

„Лудогорец още преди един, два месеца усети, че трябва да погледне доста сериозно в нашето първенство, но доста изостана, ако трябва да сме честни. 9 точки към момента са сериозна преднина и колкото и да не ми се иска, но фаворит за титлата в момента е Левски. Ако има някой, който може да стопи тази преднина в България, това е Лудогорец. Това е доста солиден отбор чисто футболни. Все още нищо не е решено”, заяви още бившият футболист.

Едно от най-знаковите имена в историята на разградчани похвали работата на Хулио Веласкес начело на „сините“.

Много пъти съм го казвал, редно е и тук да го кажа. Само адмирации за Хулио Веласкес и неговия щаб. Когато човек върши добре работата си, трябва да му го признаем и кажем, няма значение от каква националност е. Радвам се и знам, че има и български треньори, които работят добре, но в момента говорим за Левски. Тимът играе добре под ръководството на този треньор и това е видно за всички.

Той коментира и участието на „орлите“ на два фронта – Купата на България и родния елит.

„Познавайки отлично обстановката в Разград и мисленето на всички хора в клуба, категоричен съм, че ще хвърлят сили навсякъде. Там не се делят мачове. Това ще се случи с избистрен отбор и ако има нужда, ще се направят козметични ротации. Прави ми впечатление, че Пер-Матиас Хьогмо не обича да прави толкова много ротации и залага на едни и същи футболисти, което може би е правилно. Със сигурност Лудогорец ще натисне навсякъде и няма да даде нито един мач така лесно“, каза още доскорошният ръководител на „орлетата“.

Бившият футболист коментира и предстоящото участие на българския национален отбор на турнира Fifa Series 2026 в Индонезия, където първият мач ще бъде със Соломоновите острови.

„Все пак това е мач за националния отбор. Когато играеш за националния отбор без значение противника, трябва да си максимално концентриран и да даваш всичко от себе си. Старши треньорът е преценил кои футболисти да извика. Само той може да обоснове своя избор. Някои от по-изявените футболисти няма да пътуват, включително и Илия Груев, но за мен това е закономерно. Това е доста далечно пътуване, ще получат шанс тези, които са малко в по-периферията, но те трябва да покажат, че заслужават шанс. Липсата на Лукас Петков и Груев са очаквани неща, ако трябва да съм честен. Груев играе във Висшата лига, достатъчно сериозно име, за да пропътува толкова сериозно разстояние. Има други момчета, които чакат своя шанс, нека те да си го получат. Разбрах за контузията на Кристиян Димитров. След като от единия претендент за титлата не вземаш футболисти, редно е да не го правиш и от другия, за да бъде всичко равнопоставено и за да няма неща, които да наклонят нещата фенски“, подчерта той.

Пирин липсва в Първа лига, това е отбор, който ще ми бъде на сърцето, независимо какво се случва. Аз съм израснал там, винаги ще го обичам, подкрепям и ще ходя на стадиона, когато съм в Благоевград. Това е отбор с ново ръководство и нов собственик. Познавам го, младо и интелигентно момче, силно се надявам да се справи. Няма да му бъде лесно. Смятам, че новото ръководство трябва да си избере хората, с които да работи. Мисля, че ще тръгнат по някакъв път, който ще решат, но трябва да дадем шанс на тези хора. Като привърженици, обичащи клуба, трябва да бъдем на стадиона. Ясно е, че към момента е трудно влизането в Първа лига, но аз се надявам, че Пирин ще бъде там, където го иска почти цяла България“, завърши Дяков.

Повече от гостуването на Светослав Дяков гледайте във видеото.

