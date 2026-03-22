Втори тур във Франция: Париж, Марсилия и Лион на прага на оспорвани битки

Втори тур на местните избори във Франция. Балотаж в 1 500 общини. Още за вота и къде са най-оспорваните битки?

Резултатите от втория тур на местните избори във Франция ще покажат каква ще е развръзката за битката за Париж, Марсилия и Лион. Според социологическите агенции резултатите в трите града са изключително близки, а в Париж и Лион в рамките на статистическата грешка. Местните избори са и тест за нагласите на французите преди президентските избори през 2027 година, както и за това какви съюзи могат да направят партиите.