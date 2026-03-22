Втори тур във Франция: Париж, Марсилия и Лион на прага на оспорвани битки

Втори тур на местните избори във Франция. Балотаж в 1 500 общини. Още за вота и къде са най-оспорваните битки?
Резултатите от втория тур на местните избори във Франция ще покажат каква ще е развръзката за битката за Париж, Марсилия и Лион. Според социологическите агенции резултатите в трите града са изключително близки, а в Париж и Лион в рамките на статистическата грешка. Местните избори са и тест за нагласите на французите преди президентските избори през 2027 година, както и за това какви съюзи могат да направят партиите.
Агнес, жител на Париж: "Мисля, че просто трябва да се гласува със сърце, в зависимост от това, какво харесваш в ежедневието си и какво е добро и за другите край теб."
Франк, жител на Париж: "В момента има проблеми, които не бива да бъдат пренебрегвани, особено от кмета на Париж. Така че доста интересно да може наистина да повлияем на това кой ще управлява града, и в крайна сметка да промени нещата – или не."
По темата работи Михаил Иванов.