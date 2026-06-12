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Генералният секретар на Световната организация по туризъм към ООН Шейха Ал Нуаис: “Ще си партнираме с България в сферата на образованието и инвестициите”

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Министърът на туризма Илин Димитров проведе среща с генералния секретар на Световната организация по туризъм към ООН Шейха Ал Нуаис по време на 126-ата сесия на Изпълнителния съвет, която се проведе в Толедо, Испания, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Форумът събра представители на държавите членки, международни експерти и ръководството на UN Tourism.

Като член на Изпълнителния съвет на организацията, в която членуват 161 държави членки, България участва активно във вземането на решения, които определят развитието на глобалния туризъм.

По време на срещата бяха обсъдени приоритетни за страната ни съвместни проекти като изграждането на Обсерватория за измерване на качеството в туризма с помощта на UN Tourism.

По покана на Илин Димитров Шейха Ал Нуаис ще посети България тази година във връзка със съвместно събитие, подкрепено от световната организация, а през 2027 г. ще организираме Инвестиционен форум с участието на най-големите компании в туристическата индустрия.

Министър Димитров обсъди с генералния секретар на UN Tourism и сътрудничество по създаването на Асоциация на висшите училища, които обучават кадри в туризма.

Инициативата ще обхване и други балкански държави в единен център, който да бъде позициониран в България.

На срещата в Толедо присъства и българският посланик в Испания Тодор Стоянов.

Шейха Ал Нуаис е изявен лидер от Обединените арабски емирства и е първата жена - генерален секретар на Световната организация по туризъм към ООН, с нова визия за развитието й.

По време на заседанията на Изпълнителния съвет на UN Tourism беше акцентирано върху устойчивото развитие на дестинациите, дигиталната трансформация на туристическата индустрия, инвестициите в сектора, иновациите и възможностите за по-добра свързаност между държавите.

Участието на България в международния форум е ключово за популяризирането й като конкурентоспособна туристическа дестинация и за представянето на националните приоритети в областта на туризма.

#Шейха Ал Нуаис #Световна организация по туризма #ООН

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