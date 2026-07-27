Авария спря водоснабдяването на лондонското летище "Гетуик"

Водоснабдяването на летище "Гетуик" в Лондон беше прекъснато вчера след спиране на електрозахранването в пречиствателна станция, съобщиха летищните власти.

Проблемът е довел до неизправност на тоалетните на аеропорта и затваряне на ресторанти и барове, споделиха пътници в социалните мрежи. Летището, което е второто по натовареност във Великобритания след "Хийтроу", съобщи, че водоснабдяването и на двата му терминала е било засегнато.

"На пътниците и персонала в цялото летище се предоставя бутилирана вода и се предприемат други аварийни мерки, за да се гарантира благосъстоянието на нашите пътници", се посочва в изявлението.

Водоснабдителната компания съобщи, че усложненията, причинени от прекъсване на електрозахранването в пречиствателната станция "Боу Бийч", са довели до ниско налягане на водата или временно прекъсване на водоснабдяването за някои клиенти.

Екипите на компанията работят по възстановяване на нормалното водоподаване, се добавя в съобщението.