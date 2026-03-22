Старт на мотосезона: Рокери с шествие от Пловдив до Бачковския манастир

С традиционно шествие до Бачковския манастир рокери откриха мотосезона в Пловдив. И тази година в шествието се включиха участници от всички възрасти.



Тази година мотото е „Да бъдем толерантни на пътя и да се приберем живи вкъщи“. Участниците в шествието си пожелаха година без инциденти и повече отговорност на пътя. И призоваха шофьорите да бъдат по-внимателни към тях. Екипи на полицията в града регулираха движението по време на шествието. По традиция след пристигането на мотошествието в Бачковския манастир се отслужва водосвет за здраве и безавариен сезон.