БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Цените на храните: Млекопреработватели и синдикати искат мерки от държавата

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Запази

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В "Денят започва с Георги Любенов" млекопреработвателите и синдикатите поискаха държавата да вземе мерки, за да бъде овладян пазара на храни.

За спешни пазарни мерки настояват, както синдикатите, така и млекопроизводителите, които още веднъж припомниха, че надценките при млечните продукти достигат до 90%.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Очакваме Комисията за защита на конкуренцията най-накрая да покаже дисциплиниращи мерки на пазара, защото всички твърдим, че трябва да има пазарни мерки, е добре де - ама пазарни мерки няма към момента."

Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите: "От 71-91%, това е катастрофално. В същото време цената на първичната суровина, на млякото, както виждаме в последните седмици се опитва да се намалява."

По данни на бранша за последните три години производството на българско мляко е спаднало с 25%, а вносът се е увеличил с 42 на сто.

Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите: "При производителите е пълно отчаяние и хората, нашите политици, икономисти и така нататък, не трябва да слагат розовите очила и да замазват този проблем, защото брутният вътрешен продукт се формира в производството."

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Не съм най-големият фен на законовите мерки, но трябва да се направи нещо, а виждаме, че вече 6-7 месеца не се прави нищо."

Президентът на КНСБ коментира и обявената от служебното правителство мярка за подпомагане на най-бедните шофьори.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Тези 20 евро няма да решат въпроса, но поне са някаква стъпка и смятам, че върху тях трябва да се гради някакъв цялостен пакет за подпомагане."

Още веднъж от синдикатите отправиха критики заради липсата на държавен бюджет за 2026 година.

Вижте целия разговор с Пламен Димитров и Димитър Зоров във видеото.

#Димитър Зоров #Пламен Димитров КНСБ #цени #новини в Метрото

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ