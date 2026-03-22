Виктор Божинов за "Мамник": Важното е какво преживяват зрителите, докато гледат филма

Важното е какво преживяват зрителите, докато гледат филма "Мамник". Това коментира в "Денят започва с Георги Любенов" режисьорът Виктор Божинов по повод предстоящия финал на сериала "Мамник" и процеса на създаването му. Той разказа за рисковете и провокациите при реализирането на проекта, връзката със събитията от миналото и диалектната работа с актьорите.

Виктор Божинов коментара реакциите на зрителите.

"Важно е хората какво преживяват докато гледат и да, наистина, нашата задача беше да влезем в една територия, която е абсолютно нова и да видим с нашите ресурси, с нашите средства, дали може да се получи нещо, което наистина да задържи внимание. Съдейки по реакции и коментари на хора май се е получило. Видях един коментар и ми става много така някак странно забавно, че всъщност "Мамник" било най-позитивното нещо в ефира тези дни. И аз си казвам, ако позитивно нещо е история, в която се събуждат мъртъвци, майка убива трите си деца, птица разкъсва хора. Ние живеем в някакви много интересни времена."

По отношение на концепцията и риска за сериала, той коментира и кои са били най-големите предизвикателства при създаването на филма.

"Това беше най-сложното. Как да се уцели тази химия между реализъм и фантазия, защото знаем, че аудиторията на БНТ е по-различна от аудиторията на другите телевизии и затова стъпвахме много внимателно на границата между възможното и невъзможното в тази история."

Във връзка с посланието на филма, Божинов направи връзката със сериала "Вина".

"Важно е да се види връзката със сериала Вина, който също се занимаваше с последствията на неща, случили се преди време. Дали хората от съвремието носят някаква карма, някаква зла поличба, заради това, което са направили техните предци."

Вижте целия разговор с Виктор Божинов във видеото.