Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Историята в "Мамник" се заплита: Първа среща с митичната птица и разтърсващи разкрития от миналото

У нас
Не пропускайте шестия епизод на криминалната мистерия в четвъртък от 21:00 ч. по БНТ

историята мамник заплита първа среща митичната птица разтърсващи разкрития миналото
Този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1 феновете на криминалната мистерия ще се сблъскат още по-близо с мистичното зло. За първи път един от любимите герои ще се изправи очи в очи с митичната птица Мамник, воден от гласове от близкото минало.

Божана (Екатерина Лазаревска) и Лазар (Гринго-Богдан Григоров) ще тръгнат по следи от изминали години и важни събития, които ще поставят още повече въпроси пред тях. С помощта на стари снимки и разговори с местните, те ще открият, че случващото се в с. Вракола е далеч по-странно и плашещо от представите им.

Камен (Йордан Ръсин) и Митко (Мариян Стефанов) ще продължат издирването на Делян, а липсата на следи ще отведе Камен до нови изводи за мистериозното изчезване на сина на Емил (Владимир Пенев).

С кого говори Божана и на какви истории от миналото се натъква? Ще разбере ли Митко истината за Лазар? Каква е връзката на Волен Несторов с покойния баща на Божана? Какво смята Камен, че се е случило с изчезналия Делян? Кой ще е първият персонаж, който ще види Мамника?

Гледайте този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1.

БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България. Сериалът „Мамник“ е част от филмопроизводството на обществената телевизия.

#шести епизод #"Мамник" #БНТ

На косъм от трагедия: Микробус се вряза в бензиностанция в Хасково
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и Радев
Трагедия в Канада: 9 загинали и 25 ранени при две стрелби
