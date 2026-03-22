Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина...
ЗАПАЗЕНИ

Нов STEM център оживи науката в 49-о училище „Бенито Хуарес"

Нов STEM център беше открит в столичното 49 училище "Бенито Хуарес", което отбелязва 45 години от създаването си. Уроците по химия, физика и математика оживяха с експерименти, вдъхновени от света на книгите и филмите.

С мантии и „вълшебни“ пръчки ученици влязоха в ролята на Хари Потър и показаха научни експерименти пред своите съученици.

STEM центърът е част от националната програма за модернизация на образованието.

Д-р Емилия Лазарова, зам.-министър на образованието: „STEM центровете дават друга среда за обучение, събуждат любопитството на децата и ги мотивират. В крайна сметка този тип обучение, учене чрез практика, чрез практически умения, това обучение, което дава възможности за формиране на умения, много необходими на днешните деца за професиите утре и в бъдеще. Всъщност утре, то днес виждаме всички колко е динамично и професиите също, и децата също са много различни. Така че STEM центровете предлагат една чудесна възможност, именно за този нов иновативен тип обучение, за обучение чрез практика."

Историята на учебното заведение показва, че промяната започва и от самите ученици. Преди 15 години деца от начален етап описват как си представят училището на бъдещето. Днес част от тези мечти вече са реалност.

Яница Милева, директор на 49 ОУ "Бенито Хуарес":„ Отбелязвам плувния басейн на училището, единствения в нашия район. И басейн, който се ползва от всички ученици на това училище. Пожелаха си ескалатор, направихме асансьор, за да осигурим достъпна среда за всяко едно дете. Поискаха да имат говорещи учебници. Тогава ми се стори много странна тяхната идея. Но днес във всеки кабинет има интерактивен дисплей и уроците не просто се четат, но и се представят по нов начин, като изживяване, а не само суха материя. Това е най-голямото ни предизвикателство и най-щуротата идея да има сиропи, с които те лесно да учат. И ние решихме, че какъв сок едва ли можем да намерим, но със сигурност можем да подобрим тяхното възприемане, като изградим STEM център, в който не само теорията да се знае, но да се практикува и да се преживява."

Освен в науката, учениците се развиват и в изкуствата – с танци и изложби. Защото знанието и творчеството не се съревновават - те се допълват, защото най-важният урок не е в учебниците, а в това да откриеш себе си.

# 49 ОУ "Бенито Хуарес" #STEM център

ТОП 24

На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
1
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново
2
Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
3
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
4
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
Дъждовна неделя ни очаква, в София максималните температури ще са около 8°
5
Дъждовна неделя ни очаква, в София максималните температури ще са...
Божидар Саръбоюков влиза в битка за медалите на световното първенство по лека атлетика
6
Божидар Саръбоюков влиза в битка за медалите на световното...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
3
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
6
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...

Още от: У нас

Старт на мотосезона: Рокери с шествие от Пловдив до Бачковския манастир
Старт на мотосезона: Рокери с шествие от Пловдив до Бачковския манастир
Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна храна в Хасково Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна храна в Хасково
Чете се за: 01:17 мин.
Цените на храните: Млекопреработватели и синдикати искат мерки от държавата Цените на храните: Млекопреработватели и синдикати искат мерки от държавата
Чете се за: 02:20 мин.
Виктор Божиков за "Мамник": Важното е какво преживяват зрителите, докато гледат филма Виктор Божиков за "Мамник": Важното е какво преживяват зрителите, докато гледат филма
Чете се за: 02:42 мин.
Катастрофа в Стара Загора: Млад шофьор блъсна пешеходец на оживено кръстовище Катастрофа в Стара Загора: Млад шофьор блъсна пешеходец на оживено кръстовище
Чете се за: 00:57 мин.
Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина засега е локализирана Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина засега е локализирана
Чете се за: 05:30 мин.

Водещи новини

Тръмп с ултиматум към Техеран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
Тръмп с ултиматум към Техеран: Ормузкият пролив е отворен, твърди...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина засега е локализирана Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина засега е локализирана
Чете се за: 05:30 мин.
Политика
Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна храна в Хасково Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна храна в Хасково
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Цените на храните: Млекопреработватели и синдикати искат мерки от държавата Цените на храните: Млекопреработватели и синдикати искат мерки от държавата
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Вижте колко поскъпнаха продуктите в потребителската кошница?
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Катастрофа в Стара Загора: Млад шофьор блъсна пешеходец на оживено...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Нов STEM център оживи науката в 49-о училище „Бенито...
Чете се за: 03:05 мин.
Общество
Куриоз в Благоевград: Мъж разби приют, за да си открадне кучето
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
