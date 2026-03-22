Нов STEM център оживи науката в 49-о училище „Бенито Хуарес“

Нов STEM център беше открит в столичното 49 училище "Бенито Хуарес", което отбелязва 45 години от създаването си. Уроците по химия, физика и математика оживяха с експерименти, вдъхновени от света на книгите и филмите.

С мантии и „вълшебни“ пръчки ученици влязоха в ролята на Хари Потър и показаха научни експерименти пред своите съученици.

STEM центърът е част от националната програма за модернизация на образованието.

Д-р Емилия Лазарова, зам.-министър на образованието: „STEM центровете дават друга среда за обучение, събуждат любопитството на децата и ги мотивират. В крайна сметка този тип обучение, учене чрез практика, чрез практически умения, това обучение, което дава възможности за формиране на умения, много необходими на днешните деца за професиите утре и в бъдеще. Всъщност утре, то днес виждаме всички колко е динамично и професиите също, и децата също са много различни. Така че STEM центровете предлагат една чудесна възможност, именно за този нов иновативен тип обучение, за обучение чрез практика."

Историята на учебното заведение показва, че промяната започва и от самите ученици. Преди 15 години деца от начален етап описват как си представят училището на бъдещето. Днес част от тези мечти вече са реалност.

Яница Милева, директор на 49 ОУ "Бенито Хуарес":„ Отбелязвам плувния басейн на училището, единствения в нашия район. И басейн, който се ползва от всички ученици на това училище. Пожелаха си ескалатор, направихме асансьор, за да осигурим достъпна среда за всяко едно дете. Поискаха да имат говорещи учебници. Тогава ми се стори много странна тяхната идея. Но днес във всеки кабинет има интерактивен дисплей и уроците не просто се четат, но и се представят по нов начин, като изживяване, а не само суха материя. Това е най-голямото ни предизвикателство и най-щуротата идея да има сиропи, с които те лесно да учат. И ние решихме, че какъв сок едва ли можем да намерим, но със сигурност можем да подобрим тяхното възприемане, като изградим STEM център, в който не само теорията да се знае, но да се практикува и да се преживява."

Освен в науката, учениците се развиват и в изкуствата – с танци и изложби. Защото знанието и творчеството не се съревновават - те се допълват, защото най-важният урок не е в учебниците, а в това да откриеш себе си.