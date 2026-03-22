Не може да се заселите тук - кметове в Унгария могат да избират жителите си

Диана Симеонова от Диана Симеонова
По света
Представете си не ние да избираме кметовете си, а те да избират жителите си. Това не е измислица, а реален закон в Унгария, който позволява на градоначалниците да избират кой да се засели в града им.

Миналата есен Кароли Лошо и съпругата му си купуват малка къща в Пилиш, унгарско градче южно от Будапеща с 12 000 жители. Живели са тук преди 10 години и идват с намерението да ремонтират къщата и да заживеят отново в града. Но кметът ги гони.

Кароли Лошо: "Дойде и ни каза, че имаме две седмици да напуснем. Не го беше грижа къде ще отидем или какво ще стане с нас. Даде ни две седмици или щял да ни изсели насилствено."

Проблемът възниква след спор със съсед. В резултат, кметът решава да изплати на семейството парите, които са платили за къщата. Сега тя е собственост на общината. А Кароли Лошо може да гледа мечтания си дом само през оградата и да преглъща обидата.

Кароли Лошо: "Това е расизъм. Не знам от коя партия е кметът, но той е расист. Взима на прицел хора от ромското малцинство. Като види някой като нас, не го пуска да се засели тук."

Крайнодесният кмет на Пилиш Атила Лазло не отрича, че е превърнал новия закон в норма. Преди да стане кмет, той основава паравоенната "Национална легия", която твърди, че се бори срещу "ромската престъпност". Според общински декрет, за да се заселиш в Пилиш - трябва да говориш унгарски, да нямаш криминално досие и да не си безработен.

Атила Лазло, кмет на Пилиш: "Искаме да решаваме с кого искаме да живеем в Пилиш. Това е основната цел - искаме жители, които водят нормален живот."

- Това означава ли, че аз нямам право да се заселя във вашия град?"

Атила Лазло, кмет на Пилиш: Вие? Вие не говорите унгарски. Но въпреки това можете да се заселите тук."

Правилата очевидно не важат за всички. Ференц Крайняк е един от новодошлите в града.

Ференц Крайняк, нов жител на Пилиш: "Това е сертификатът, който казва, че мога да се заселя в Пилиш. Заслужил съм го, за мен това не е дискриминация."

Докато семейството на Кароли Лошо обвинява кмета, че пречи на хора от малцинствата да се заселват в Пилиш, повечето от местните хора нямат нищо против и подкрепят законодателството.

#заселване #хора от малцинствата #жители #кмет #Унгария

